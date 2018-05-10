T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 2 gündür kayıp olan genç kız, kayalıklarda yaralı bulundu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 2 gündür kayıp olan lise öğrencisi Selinay Dilara G

10 Mayıs 2018 01:58

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, 2 gündür kayıp olan lise öğrencisi Selinay Dilara G. (17), polisin kurduğu özel ekip tarafından deniz kenarındaki kayalıkların arasında yaralı olarak bulundu. Kayalıklardan düşmüş olabileceği düşünülen genç kız, tedavi altına alındı. Pazartesi günü evden okula gitmek için çıkan Selinay Dilara G.’nin kaybolması üzerine ailesi, kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirterek polise başvurdu. Genç kızın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel ekip çalışma başlattı. Polis, şehir merkezi ve genç kızın gidebileceği yerlerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, Selinay Dilara G.’nin Kozlu ilçesi istikametinde gittiğini tespit eden ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Genç kız, \'Stano\' isimli arama-kurtarma köpeği ile yapılan aramada, ilçede bulunan Değirmenağzı mevkiindeki kayalıkların arasında bulundu. Selinay Dilara G., polis, 112 Acil, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kayalıklardan tekneye alındı. Kozlu Limanı’ndan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Selinay Dilara G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kızlarının bulunduğu haberini alan yakınları ise hastaneye akın etti. Aile kızlarının yaşadığını öğrenince mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Polis, Selinay Dilara G.’nin yaklaşık 40 metreyi bulan kayalıklardan düşmüş ve 2 gün boyunca kayalıklarda mahsur kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHA ZONGULDAKSelinay DilaraKayalıklardanPazartesiGençEmniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğüPolisYapılanKozluDeğirmenağzıAcil AFADSahil GüvenlikKozlu LimanındanBülent EcevitUygulamaAraştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24