(Görüntülü Haber) 2 grup arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı

Özer KAYA KAYSERİ,(DHA) KAYSERİ\'nin Sarıoğlan ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Sarıoğlan ilçesi Kayseri Caddesi\'nde yaşanan olayda iddiaya göre, 38 BB 855 plakalı otomobilin sürücüsü Dursun Canbaz trafikte seyir halindeyken Alper Kılıç\'ın (45) kullandığı 38 EE 270 plakalı otomobilin içinde bulunan Alparslan, Nuri ve Mert Kılıç ile trafik yüzünden tartıştı. Bunun üzerine otomobilden inen 3 kişi Canbaz\'ı durdurmak istedi. Canbaz aracıyla ara sokaklara girerek kaçmak istedi. Kılıç\'ın kullandığı otomobil takip neticesinde Canbaz\'ın aracına önden vurdu. Bunun üzerine araçtan inen Canbaz eline sopa alarak Kılıç\'ı yaraladı. Yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası gözaltına alınan Dursun Canbaz ile Alparslan, Nuri ve Mert Kılıç ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay sonrası yaşanan kavgayla ilgili konuşan Canbaz, Ben yoldan gidiyordum. Kim olduğunu bilmediğim 3-4 kişi tekel bayinin önünde önüme çıkarak beni durdurdu ve yanıma geldi, camı açtım ve içlerinden biri bana küfürlü sözler kullandı. Bana (Git şuradan biz zaten burada adam arıyoruz hemşerim) dediler. Ben sarhoştur diye aldırış etmedim ve yoluma devam ettim. Tam o sırada diğer kişiler küfür ederek üstüme gelmeye devam etti. Ben aracımla yola devam ederken bu sırada aracın peşine yaya olarak devam ettiler. Kestirme yollardan iki sefer önüme çıkıp araca taş atıp beni durdurmaya çalıştılar. Eve gidecektim bunlar böyle yapınca eve kadar gelirler diye yolumu çarşıya çevirdim. Orada bir şey yapamazlar, kavga olmaz diye düşündüm. Kahvehanenin önüne geldim o sırada içlerinden biri de arabayla önümü kesmek için karşı taraftan geldi ve park halindeki aracıma çarptı. Karşımdaki kişi bagaja yönelince korktum ve o sıra elime sopa geçti. O panikle karşımdaki adama vurdum. Öyle olunca hemen ayırt ettiler ve karşı taraftan yaya olarak kovalayanlar ise ellerinde levye ile küfür ederek üstüme yürüdü. Bu sırada kahvehanedeki vatandaşlar ayırdı. Sonrasında olay yerine polisler geldi şeklinde konuştu.