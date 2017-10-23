(Görüntülü Haber) 2- Fındık budama kursu ile verim artınca herkes sıraya girdi

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat İlçesi’nde, açılan fındık budama, gübreleme ve ilaçlama kursunu tamamlayan üreticilerin bahçelerinde verim arttı, 80 kilogram fındık alınan bahçeden 180 kilo fındık toplandı. Bahçelerde verimin arttığını duyan diğer üreticiler kurslara katılmak için sıraya girdi.







Akçaabat Ziraat Odası tarafından geliştirilen proje ile fındık üretiminde rekoltenin artırılması için budama, gübreleme ve ilaçlama kursu açıldı. 2 yılda 500 dolayında üreticinin katıldığı kurslarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları tarafından budama, gübreleme ve ilaçlama metotları anlatıldı. Eğitimler sonucunda sertifika verilen üreticiler bahçelerinde fındık üretim tekniklerine uygun olarak tarıma başladı. Ortalama 80 kilogram fındık alınan bahçelerde verilen üretici eğitimlerinden sonra rekolte 180 ile 200 kilograma kadar çıktı. Verimin arttığını duyan diğer üreticilerde eğitim almak için Ziraat Odası’na başvurmaya başladı. Gelen talepler üzerine yeni kurslar açılması için çalışma başlatıldı.







\'VERİM 2- 2.5 KAT ARTTI\'







Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için düzenledikleri kurslara yoğun ilginin olduğunu belirterek bunun sevindirici olduğunu söyledi. Eyüpoğlu, \"Çiftçimizin bahçesinde yapılan sayımda yapmış olduğu budama , gübrele ve ilaçlama ile fındık veriminin aynı bahçede geçen yıla oranla 2- 2.5 kat arttığı rekolte tahmin komisyon üyelerinin de dikkatini çekti. Aynı rakım da ve aynı çeşit bulunan aynı parsel üzerindeki arazide doğru budama gübreleme ve ilaçlama ile verim ve kalite iki katına çıktı. Akçaabat ta 91 bin dekar fındık bahçemiz var. Ortalama verim 75 ila 80 kilogram iken kurslara katılan üreticilerin bahçelerinde yapılan hesaplamada verimin ortalama 180 ila 200 kilograma çıktı. Bu da gösteriyor ki bahçelerimize gerekli bakımı yaptığımızda gelirimizi 2 katına çıkarabiliyoruz\" dedi.







Hedeflerinin düzenleyecekleri kurslar ve eğitimlerle ilçelerini fındık üretimde Trabzon’da birinci sıraya getirmek olduğunu ifade eden Eyüpoüğlu, \"Eğitimlerin ardından görülen verim artışı ile üreticilerimiz odamıza kurs talebinde bulunmaya başladı. Yeni bir kurs açıyoruz. Akçaabat Halk Eğitim Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ile ortak kurs düzenleyeceğiz\" diyerek kursa katılmak isteyen çiftçilere kayıt için çağrıda buluındu.







