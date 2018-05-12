(Görüntülü Haber) 2. Bosphorus Awards Ödülleri sahiplerini buldu

. İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK), Maltepe Belediyesi ve vakfın yan kuruluşu olan Brandday.net işbirliğiyle düzenlediği “Brandday.net 2. Bosphorus Awards Ödül Töreni\", Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi\'nin katkılarıyla düzenlenen ödül törenine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, TAVAK Vakfı Başkanı Faruk Şen, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Milletvekili Christian Berger, Oyuncu Wilma Elles ve Birce Akalay ile iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Törende 8’i Avrupa 8’i de Türkiye’den olmak üzere 16 kişi ödüle layık görüldü. Sunuculuğunu Gülgün Feyman’ın yaptığı tören TAVAK Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen’in açılış konuşmasıyla başladı. İlk olarak Prof. Dr. Faruk Şen, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a jüri özel ödülünü takdim etti. Başkan Kılıç plaketini almasının ardından konuklara bir konuşma yaptı. “İKİ KÜLTÜR VE İNANÇ ARASINDA KÖPRÜ OLAN KİŞİLER BULUŞTU” Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Özellikle Türkiye ve Almanya arasında yıllarca köprü olarak hizmet vermiş bir Türk Aydını Profesör Dr. Faruk Şen’in başkanlığında Türkiye’de de faaliyet gösteren TAVAK Vakfı\'nın düzenlediği etkinliğe özellikle Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Çok güzel bir akşam hem yurt dışından dostlarımız burada hem Türkiye’den iki kültür ve inanç arasında hoşgörü köprüsü oluşturan insanların buluştuğu bir akşam oldu. Bize de farklı bir şey düştüyse kendimizi mutlu hissediyoruz” dedi. TAVAK Vakfı Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, “TAVAK 9 yıldır Türkiye’de çalışan bir vakıf. Hedefimiz Türkiye ile AB arasında bir köprü görevi olmak. İstanbul Kavacık’ta bir üniversite projemiz var. Bizim 5 yıldır Brandday.net isimli bir gazetemiz var. İnternet gazetesiyle birlikte her 5 yılda bir ödül töreni düzenliyoruz. 8 Avrupalı, 8 Türke halk oylamasıyla ödül veriyoruz. Bunu bu sefer Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirdik. Hedefimiz Türkiye ile Avrupa arasında köprü görevi yapmak” dedi. Başarılı iş adamı ödüllü alan iş adamı Turgut Torunoğulları, \"Başta Faruk Bey\'e teşekkür ediyoruz, o da Alman kökenli biliyorsunuz. Güzel bir duygu, böyle değerli insanların yanında böyle güzel bir ödül almak insanı onurlandırıyor. Ben bu ödülü sadece kendi adıma almıyorum, yurt dışında yaşayan 6 miyona yakın vatandaşımız adına alıyorum” İfadelerini kullandı.