(Görüntülü Haber) 2 aylık emekli maaşını TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde emekli Erol Yılmaz (55), Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na (TSKGV) 2 aylık maaşını bağışladı. Sandıklı\'ya bağlı Oda köyünde oturan Erol Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla iki aylık maaşı olan 2 bin 800 TL\'yi TSKGV\'ye bağışlama kararı aldı. Bir banka şubesinden TSKGV hesabına parayı yatıran Erol Yılmaz, şube önünde gazetecilere açıklama yaptı. Askere gitmek istediğini fakat yaşı nedeniyle alınmadığını söyleyen Erol Yılmaz, bunun üzerine maaşını bağışladığını kaydetti. Askerlere hep dua ettiğini belirten Erol Yılmaz, \"Gençliğim bitti. İhtiyarlığımdan dolayı maalesef bizi askere almıyorlar. Biz de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na 2 bin 800 lira yatırdık. Türk askerine helali hoş olsun. Türk milletine helali hoş olsun. Onlar orada, biz de buralarda onlara dua ediyoruz. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, devlet büyüklerimizin yanında olsun. Karınca kararınca böyle düşündük\" dedi.