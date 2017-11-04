(Görüntülü Haber) 2 aylık bebeğin sünnet ameliyatında ölümüne çifte soruşturma

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da 2 aylık Ömer Halis Demir\'in sünnet edilmek üzere girdiği ameliyatta yaşamını yitirmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Bebeğin amcası Bülent Demir, özel hastanenin çocuğu öldüğü sırada devlet hastanesine sevk ettiğini söyledi.



Sakarya\'nın Ferizli İlçesi\'nde oturan Halit ve Ayşe Demir çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen çocuğu Ömer Halis Demir\'in sünnet için girdiği ameliyatta ölmesiyle ilgili amca Bülent Demir açıklamada bulundu. Ferizli Sinanoğlu Mahallesi\'nde yaşayan ailenin bebeğini dün özel hastaneye götürdüğünü söyleyen Bülent Demir, hastaneden çocuğun cenazesiyle çıktıklarını belirtti. Bülent Demir, özel hastanenin çocuğu öldüğü sırada devlet hastanesine sevk ettiğini ve bebeğin öldüğünü burada öğrendiklerini belirterek, şöyle dedi:



\"Çocuğumuza sıra aldık, sünnete gönderdik. Cuma saatiydi gelini orada bıraktık. Cumaya gittik, döndük. Bizi devlet hastanesine gönderiyorlar. \'Kalpte bir sıkıntı var\' dediler, orada bir sıkıntılar vardı. Yanımıza doktor, müdür geldi, çelişkili konuşuyorlardı. \'Bebeği kaybettik. Lokal anestezi yaptık. Kalp yetmezliği gibi bir şey yaşadık\' dediler. Sonra devlet hastanesine gittiğimizde orada öldüğünü söylediler. Devlet hastanesindeki doktor, \'Buraya geldiğinde zaten ölmüş gelmişti\' dedi. Tam teşekküllü özel hastane diye çocuğu götürüyoruz, özel hastanede bunun makinesi yok mu dedim? Bir şey çıkmadı.\"



Savcılığın soruşturma başlattığını anlatan Bülent Demir, \"Savcı geldi ve otopsiye gönderdi çocuğu. Orada otopsi oldu, saat sabah 08.00 gibi aldık geldik ve saat 10.00\'da defnettik. Yapacak bir şey yok şu anda. Savcılığın vereceği karara bağlı. Şu anda acımız var zaten, artık birkaç gün sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Çocuğu sünnete götürüyoruz, özel hastane parasını ödüyoruz. Böyle bir şey oluyor. Neden bilmiyoruz. 3 kardeşi daha var. Ufak diye özelde yaptıralım dedik başımıza bu geldi\" diye konuştu.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü\'nün konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.