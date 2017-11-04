T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 2 aylık bebeğin sünnet ameliyatında ölümüne çifte soruşturma

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da 2 aylık Ömer Halis Demir'in sünnet edilmek üzere girdiği ameliyatta yaşamını yitirmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

04 Kasım 2017 20:41

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da 2 aylık Ömer Halis Demir\'in sünnet edilmek üzere girdiği ameliyatta yaşamını yitirmesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı. Bebeğin amcası Bülent Demir, özel hastanenin çocuğu öldüğü sırada devlet hastanesine sevk ettiğini söyledi.

Sakarya\'nın Ferizli İlçesi\'nde oturan Halit ve Ayşe Demir çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen çocuğu Ömer Halis Demir\'in sünnet için girdiği ameliyatta ölmesiyle ilgili amca Bülent Demir açıklamada bulundu. Ferizli Sinanoğlu Mahallesi\'nde yaşayan ailenin bebeğini dün özel hastaneye götürdüğünü söyleyen Bülent Demir, hastaneden çocuğun cenazesiyle çıktıklarını belirtti. Bülent Demir, özel hastanenin çocuğu öldüğü sırada devlet hastanesine sevk ettiğini ve bebeğin öldüğünü burada öğrendiklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Çocuğumuza sıra aldık, sünnete gönderdik. Cuma saatiydi gelini orada bıraktık. Cumaya gittik, döndük. Bizi devlet hastanesine gönderiyorlar. \'Kalpte bir sıkıntı var\' dediler, orada bir sıkıntılar vardı. Yanımıza doktor, müdür geldi, çelişkili konuşuyorlardı. \'Bebeği kaybettik. Lokal anestezi yaptık. Kalp yetmezliği gibi bir şey yaşadık\' dediler. Sonra devlet hastanesine gittiğimizde orada öldüğünü söylediler. Devlet hastanesindeki doktor, \'Buraya geldiğinde zaten ölmüş gelmişti\' dedi. Tam teşekküllü özel hastane diye çocuğu götürüyoruz, özel hastanede bunun makinesi yok mu dedim? Bir şey çıkmadı.\"

Savcılığın soruşturma başlattığını anlatan Bülent Demir, \"Savcı geldi ve otopsiye gönderdi çocuğu. Orada otopsi oldu, saat sabah 08.00 gibi aldık geldik ve saat 10.00\'da defnettik. Yapacak bir şey yok şu anda. Savcılığın vereceği karara bağlı. Şu anda acımız var zaten, artık birkaç gün sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Çocuğu sünnete götürüyoruz, özel hastane parasını ödüyoruz. Böyle bir şey oluyor. Neden bilmiyoruz. 3 kardeşi daha var. Ufak diye özelde yaptıralım dedik başımıza bu geldi\" diye konuştu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü\'nün konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARISakarya DHA SAKARYAHalis DemirBaşsavcılığıSağlık MüdürlüğüBebeğin amcası Bülent DemirSakarya FerizliHalitAyşe DemirBülent DemirFerizli Sinanoğlu MahallesiCumaCumayaBiziYanımızaLokal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24