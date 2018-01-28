(Görüntülü Haber) 2. Abdülhamid için düzenlenen fotoğraf maratonu başladı

Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen,“Sultan İkinci Abdülhamid Han\'ın Dersaadeti Foto Maratonu\" başladı. Maratona katılan 286 kişi, 26 eseri saat 17.00\'a kadar fotoğraflayacak.



İBB Kültür A.Ş. tarafından İkinci Abdulhamid\'in ölümünün 100. yılındaki anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen fotoğraf maratonu, Yıldız Hamidiye Camii\'nden başladı. İzmir, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Hatay, Aydın, İzmit, Gaziantep gibi Türkiye\'nin pek çok ilinden 286 kişi, Darülaceze\'deki kayıt işlemlerinin ardından otobüslerle yola çıktı.



Yarışmacıların foto maratonun bitiş çizgisini akşam saatlerinde 17.00\'dan önce geçmeleri gerekiyor. Yarışmacılar ayrıca başlangıç ve bitiş çizgisi arasında kalan 26 yapıyı fotoğraflamak için yaklaşık 8 kilometre yol kat edecekler. Yarışmacılar iki nokta arasında toplu taşıma araçları dışında vesait kullanamayacak. İsteyen katılımcılar yaya hareket edebilecek. Gündelik hayatın içinde varlığı hissedilen 26 yapı fotoğrafını bitiş çizgisinde kurulan standlarda onaylatan yarışmacılar 48 saat içinde e-transfer yoluyla en fazla 10 adet fotoğrafı jüriye ulaştıracak. Yıldız Sarayı\'nda başlayan foto maratonu, İkinci Mahmut Türbesi\'nde son bulacak.





BİRİNCİYE 7 BİN 500 TL ÖDÜL VERİLECEK



1 Şubat\'ta toplanacak olan jüri, sonuçları 8 Şubat\'ta “Sultan II. Abdülhamid Han\'ın 100. Vefat Yıldönümü Anma Etkinlikleri\" kapsamında Osmanlı Arşivleri Konferans Salonu\'nda düzenlenecek olan törende açıklayacak. Tüm fotoğraf sanatçılarına ve halka açık olacak yarışmada birinciye 7 bin 500 TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 2 bin 500 TL ödül verilecek. Yarışmada ayrıca 50 fotoğraf, telif bedeli ödenerek sergilenecek. Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu tarafından icra edilen olan yarışmanın jürisi; Mustafa Yılmaz, Ali İhsan Güçlü, İsmail Küçük, Firdevs Sayılan ve Cengizhan Günesen\'den oluşuyor.





11 METRELİK SELFİE ÇUBUĞU İLGİ ODAĞI OLDU



Yarışma renkli görüntülere de sahne oldu. Yarışmaya Kuşadası\'ndan katılan fotoğraf sanatçısı Yılmaz Topçu\'nun kendi üretimi olan 11 metrelik selfie çubuğu, katılımcıların ilgi odağı oldu. DHA\'ya konuşan Topçu, \"Bana sordukları zaman buna profesyonel selfie çubuğu diyorum. Çünkü monopod dediğim zaman anlaşılmıyor. 11 metre uzunluğunda, saf karbondan Uzak Doğu\'dan parça hâlinde getirdim ve monte ettim. Projesi bana ait. Drone\'dan daha faydalı bir şey. Onun giremediği pek çok yere girebiliyorum. Camilerde kubbe içinden çekim yapma özelliğine sahip. Müzelerde üçayak kullanmak yasak. Tek ayakta sıkıntı yok. Yaklaşık 3 bin dolar civarında bir maliyeti var. Sadece 250 dolar kargosu tuttu. Birkaç kere makineyi düşürdüm ama şimdi güvenli.\" dedi.



Maratona katılan bir diğer yarışmacı Burcu Kaftar, \"Arkadaşımın sayesinde öğrendim. Kültürümüz, tarihi mirasımızın içeriğini öğrendikten sonra katılmak istedim. Sıra sıra çekmeye başladık. Elimizde haritalar var.Güzel şeyler çıkaracağımızı düşünüyorum. Tarihimizi derinlemesine öğrenmiş ve üstünden geçmiş olacağız\" diye konuştu.



İkinci Abdulhamid\'in aynı zamanda bir fotoğrafçı olduğunu söyleyen Tanin Helvacı ise,\"Bu maratonun gayelerinden biri de İkinci Abdulhamid\'in çok iyi bir fotoğrafçı olması, Osmanlı İmparatorluğu\'nda fotoğrafı geliştirmesi. Kendisinin Saray\'da bir fotoğraf atölyesi bulunmakta\" dedi.