(Görüntülü Haber) 1973 model otomobiline, 45 bin lira veriyorlar, satmıyor

Muammer ŞEN KARAMAN DHA) KARAMAN\'da nostaljik otomobil tutkunu 25 yaşındaki Mehmet Aykan, 3 yıl önce 15 bin liraya satın aldığını 1973 model Murat 124 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Parçalarının tamamı orjinal olan otomobilini almak için her gün bir taliplinin çıktığını belirten Aykan, Çocukluktan itibaren nostaljik otomobil tutkum var. Bu tutkumu 3 yıl önce bu aracı alarak gerçekleştirdim. Boyayıp bakımlarını yaptırdım. Şimdi satmam için 45 bin liraya kadar fiyat veriyorlar. Ama ben satmıyorum, satmamda. dedi. Oto tamircisi Mehmet Aykan\'ın, çocuk iken babası Murat 124 marka otomobil aldı. Ardından da Aykan\'ın o model araçlar ile nostaljik araçlara ilgisi arttı. Aykan, sürekli hayalini kurduğu aracına 3 yıl önce kavuştu. Parçaları orjinal olan 1973 model Murat 124 marka otomobili 15 bin liraya satın alan Aykan, boya ve bakımını yaptırım kullanmaya başladı. Ancak aracı gören bir çok kişi satın almak için talip oldu. 45 bin liraya kadar fiyat teklif edilmesine rağmen aracını satmayan Aykan, şunları söyledi Ben küçük yaşta bu otomobillere ilgi duymaya başladım. Onun için bu otomobili kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Bu otomobile neredeyse her gün müşteri çıkıyor. Ama benim için bu otomobilin maddi bir değeri yok. Ben kesinlikle satma taraftarı değilim. Ben bu otomobillere ilgi duyuyorum ve bu otomobillerden keyif alıyorum. Otomobile gözü gibi baktığını ifade eden Aykan, Bu otomobilin üzerine ne yağmur, ne güneş gelmiyor. Otomobilimi çok seviyorum, ona bir çocukmuş gibi bakıyorum. O yüzden de asla satmak istemiyorum. dedi. Otomobile 45 bin lira teklifte bulunduğunu belirten Recep Aydın ise , Bu otomobili gördüğümde kesinlikle almalıyım demiştim. Bu otomobil 1973 model ve piyasada çok nadir bulunuyor. 1990 modellerden bir hayli var. Ama bu seride çok az kaldı. Müşteri olduk, yaşı kadar fiyat verdik, arkadaşı satması için bir türlü ikna edemedik. Bu otomobili alsak garajda muhafaza edeceğizö dedi.