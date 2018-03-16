(Görüntülü Haber) 19 aylık haksız tutukluluğa, 2 milyonluk tazminat talebi

Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'daki hendek- barikat operasyonlarında, evinde silah ile patlayıcı sakladığı iddiasıyla tutuklanan ve tutuklu kaldığı sürede eşi tarafından terk edilip, 4 çocuğu ortada kalan Ferhat Pılğıs (33), yargılandığı davada beraat edince Hazine hakkında, \'haksız tutukluluk\' gerekçesiyle 2 milyon liralık tazminat davası açtı. 19 aylık tutukluluğun ardından özgürlüğüne kavuşup, 4 çocuğuyla küçük bir eve yerleşen Pılğıs, \"Kendimi ifade edene kadar 2 yıl geçti\" dedi. Merkez Sur ilçesinde, 2015 yılında başlatılan hendek- barikat operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, çaycılık yapan Ferhat Pılğıs da 4 çocuğu ve eşiyle birlikte Fatihpaşa Mahallesi\'ndeki evinden çıkamadı. Çatışmalar dolayısıyla 1 ayı aşkın süre evden çıkamayan Pılğıs, 10 Ekim 2015\'te, evinin sokaktan girilebilen avlusuna silah ve mühimmat dolu 2 çanta bırakıldığını gördü. Durumu güvenlik güçlerine bildirmek isteyen Pılğıs, telefon şebekeleri engellendiği için 155\'i arayamadı. Çatışmaların sürdürüldüğü 11 Ekim 2015\'te ise güvenlik güçleri, Fatihpaşa Mahallesi\'ne operasyon düzenledi. Mahalleye gelen polislere evin avlusunda silah ve mühimmat olduğunu bildiren Pılğıs, gözaltına alındı. Gözaltına alınırken, darbedildiğini ileri süren Pılğıs, Terörle Mücadele Şubesi\'nde 2 gün sorgulandı. Sorgusunun ardından tutuklanıp, cezaevine konulan Pılğıs hakkında, soruşturma başlatıldı. \'ÖRGÜT MENSUBU\' DİYE SUÇLANDI, 15 YIL HAPSİ İSTENDİ Soruşturmayı 11 Nisan 2016 tarihinde tamamlayan savcılık tarafından Ferhat Pılğıs hakkında, \'terör örgütüne silah sağlama\' suçundan 15 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, silah ve mühimmatın güvenlik güçlerine karşı kullanıldığını belirten savcı, Pılğıs\'ın bölgedeki eylemlere devamlı ve sistemli şekilde, aktif olarak katıldığını kaydetti. EŞİ TERK ETTİ, ÇOCUKLAR ORTADA KALDI \'Terör\' suçundan tutuklandığının duyulması üzerine Ferhat Pılğıs, çok sayıda güvenlik korucusu bulunan ailesi tarafından dışlanırken, 10 yıllık eşi Ç.P. tarafından da terk edildi. Annelerinin evden kaçması üzerine İbrahim (3), Meryem (5), Helen (10) ve Mushap Pılğıs (13) da ortada kaldı. Sur\'daki evleri yıkıldığı için gidebilecekleri yer kalmayan çocuklar, uzun süre dilencilik ve çöpçülük yaparak, yaşamını sürdürmeye çalıştı. 4 çocuğu sokakta kalan Pılğıs ise cezaevinde kalıcı psikolojik rahatsızlık geçirdi. \'BAYRAK ÜZERİNE ANT İÇTİM\' İddianamenin kabul edilmesinin ardından Ferhat Pılğıs\'ın yargılanmasına, 2016 yılında, 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. İfadesinde, çantaları kimin bıraktığını bilmediğini belirten Pılğıs, \"Güvenlik güçlerine haber vermek istedim. Telefonlar çalışmıyordu. Silah sesleri geldiği için çıkmaya korktuk. Güvenlik güçlerinin kapıları kıra kıra geldiklerini duyunca sevindim. Eşyaları dışarı atma fırsatım vardı; fakat teröristlerden biri alsa ve güvenlik güçlerine karşı kullansaydı bu, beni vicdanen rahatsız ederdi. Hepimiz, vatanın evladıyız. Bulunduğum eve gelen ilk güvenlik görevlisine, avluda malzeme olduğunu söyledim. Evime koşmaya başladılar ve beni çocuklarımın gözü önünde yere yatırıp, darbettiler. Ben, kendi halinde işten eve giden biriyim. Askerde bayrak üzerine ant içtim. Bu, benim sivil hayatımda da geçerlidir\" dedi. 2 YIL 4 AY SONRA SUÇSUZ BULUNUP, BERAAT ETTİ Cezaevinde 19 ay tutuklu kalan Ferhat Pılğıs, 2 Mayıs 2017 tarihinde serbest bırakılırken, 2018 yılının Şubat ayında ise suçsuz bulunarak, beraatine karar verildi. Ailesinde güvenlik korucuları bulunan ve kuzeni şehit olduğu için terör suçlularının kaldığı cezaevinde kalıcı psikolojik rahatsızlık geçiren Pılğıs, eşinin terk ettiği 4 çocuğunu bularak, Bağlar ilçesinde küçük bir eve taşındı. Bu sürede eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen Pılğıs, rahatsızlığı nedeniyle bir işte çalışamadı. İş bulamayan Pılğıs\'a eski arkadaşı ve komşuları sahip çıktı. Son zamanlarda aldığı kira yardımı da kesilen Pılğıs, komşularının yaptığı yemeklerle çocuklarının karnını doyurmaya başladı. 2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ Ferhat Pılğıs\'ın beraat etmesinin ardından avukatı İbrahim Halil Gökalp, Hazine aleyhine 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne verdiği dilekçesinde müvekkilinin, ailesiyle kıt kanaat geçinip, mutlu hayat sürdüğünü belirten Gökalp, şunları kaydetti: \"Müvekkilin ailesinden bir çok kişi korucudur ve korucu kuzeni şehit olmuştur. Müvekkilimin gözaltı süreci çok zorlu ve şiddetli olmuştur. Tutuklandığı için yuvası dağılmış, çok sevdiği eşi başkasına kaçmıştır. Sokakta kalan 4 çocuğu ise dilencilik ve çöpçülük yapmaya başlamıştır. Tutuklama nedeniyle telafisi imkansız sonuçlar doğmuştur. Müvekkil, başka bir dünyada yaşıyormuş gibi yaşama sevinci elinden alınmış bir hal içerisindedir. Tutuklanmasaydı eşi başkasına kaçmayacaktı. En muhteşem karar bile hayatını, eşini, mutluluğunu, huzurunu, yaşama sevincini asla geri getirmeyecektir. Masumiyeti kesinleşmiş müvekkilimiz şu an hayata tutunmak için büyük çaba göstermektedir. Yaşama sevinci kalmayan birinin, yaşaması için büyük destek sağlanmalıdır.\" Hazine aleyhine 2 milyon liralık tazminat davası açan avukat Gökalp, müvekkilinin suçsuz yere 19 ay tutuklu kaldığını belirterek, \"Olayın mağduru olmasına rağmen suçlu gözüyle bakıldı. Suçsuz bulunduktan sonra hukuki süreci başlattık. Müvekkil ve 4 çocuğu çok etkilendi. Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Büyük mağduriyet yaşandı. Bu olaylar, filmlerde görülür; ama bizzat yaşandı. Hukuki anlamda elden geleni yapacağız. İnşallah, başkalarının canı yanmaz\" dedi. \'KENDİMİ İFADE EDENE KADAR 2 SENE GEÇTİ\' Ferhat Pılğıs, cezaevinde geçirdiği günleri unutup, hayata çocuklarıyla birlikte yeniden tutunmaya çalışıyor. Bağlar ilçesinde oturduğunu, kiranın yüksek olması nedeniyle Sur\'a taşındığını anlatan Pılğıs, şöyle konuştu: \"Pazarda sebze, meyve topluyorum. Eşimin gittiğini duyunca yıkıldım, perişan oldum. Aklım çocuklarda kaldı. Kendimi ifade edene kadar 2 yıl geçti. Eşimle boşandık. Borca ekmek, sebze alıyorum. Kira yardımı alıyorduk. 1,5 aydır alamıyoruz. 2- 3 kiramız üst üste bindi. Ağır iş yapamıyorum. Bundan sonra çocuklarıma bakacağım. Onların bir gülümsemesi bana yeter.\" \'AİLESİ VE EŞİ DIŞLADI\' Cezaevinde kaldığı dönemde Ferhat Pılğıs\'ın çocuklarını bularak, sahip çıkan arkadaşı Mustafa Aslan ise \"Yaşadığı çok ağırdı. Gücüm yettiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Çok zor bir yaşam mücadelesi veriyor. Hepimiz yardım etmeye çalışıyoruz; ama yetersiz kalıyor. Ailesi korucu kökeninden gelen bir aileydi. Ailesi ve eşi tarafından dışlandı. Eşi, çocukları bırakıp, başkasıyla kaçtı. Bu evi tuttuk ve çocuklarıyla buraya yerleştirdik\" dedi.