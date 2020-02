(Görüntülü Haber) 18 yıl önce huzurevinde başlayan aşkla birbirlerine can yoldaşı oldular

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da huzurevinde tanışarak 18 yıl önce aşkı bulan Sonay Duryılmaz (78) ve Hayrullah Duryılmaz (88) çifti, ikinci baharlarını yaşıyor. Sevginin hiç bitmediğini söyleyen Duryılmaz çifti, birbirlerine can yoldaşı olduklarını anlattı. Manisa Huzurevi Vakfı Suphi Egemen-Abdürrahim Ot Dinlenme Evi, ilk eşlerini kaybettikten sonra huzurevine gelen Hayrullah- Sonay Duryılmaz çiftinin tekrar aşkı buldukları yer oldu. Huzurevinde tanışarak evlenen çift, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde sevgileriyle gençlere örnek oldu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı\'nda yazı işleri müdürlüğünden emekli olan Sonay Duryılmaz, 18 yıl önce Manisa\'ya gelip, huzurevine yerleştiğini anlattı. Tekrar evlenmeyi düşünmediğini ancak Hayrullah Duryılmaz\'ın kendisine huzurevinde hayat arkadaşı olduğunu dile getiren Sonay Duryılmaz, birçok hastalığı eşinin desteğiyle atlattığını ifade etti. Günlerini huzurevindeki odalarında birlikte geçirdiklerini söyleyen Sonay Duryılmaz, \"1997 yılında huzurevi açılmış. Ben 1999 yılında buraya geldim. İkimiz de burada kalıyorduk. Güzel bir tanışmaydı. Bankadan maaşımı çekmek için çıktığımızda iki kez denk geldik. Çok yağmur yağıyordu, Hayrullah Bey beni yağmurdan korumak için eliyle çekti. Görenler \'hayırlı olsun\' dedi. Ben ilk başta tepki gösterdim, \'Ben buraya evlenmeye gelmedim\' dedim. Böylelikle tanıştık. Ondan sonra arkası geldi. 2000 yılında evlendik. 18 seneyi burada birlikte geçirdik. Burada bana can yoldaşı oldu\" dedi. Gençlere de tavsiyelerde bulunan Sonay Duryılmaz, \"Gençler evlenecek insanları iyi tanısınlar. Tanımadan evlenmesinler. Gençlere mutluluk diliyorum. Mutluluklarını hiç kaybetmesinler\" diye konuştu. \'18 YILDIR ÇITIMIZ ÇIKMADI\' Bankada çalışırken emekli olan Hayrullah Duryılmaz\'ın yolu da bundan 20 yıl önce Manisa\'daki huzurevine düştü. İlk eşi vefat eden ve bir oğlu bulunduğunu anlatan Hayrullah Duryılmaz, gençlere sevgilerini hiç bitirmemelerini tavsiye etti. Birbirilerine karşı sevgilerini bitirmediklerini dile getiren Hayrullah Duryılmaz, \"Saygı, sevgi hürmet önemli. Birbirine saygısı olmayanın hürmeti olmaz. Biz 18 senedir beraberiz. Hiç çıtımız çıkmadı. Huzurevinde bizim evlendiğimizi görenler de evlenmeye karar verdi. Her söylenen sözü duymayacaksın. Evlilikte uyum olmazsa geçim olmaz. Sevenler sevgiyi bitirmez\" dedi.