(Görüntülü Haber) 18 yaşında, 63 suçtan kaydı bulunan sanığa 6 yıl 8 ay hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da \'gasp, hırsızlık ve adam yaralama\' suçlarından 63 kaydı bulunan, tutuklandıktan sonra mahkeme için getirildiği adliyenin bahçesinden kaçan Bayram Dağ (18), firardan sonra da bir kişinin cep telefonunu gasp etti. Polis tarafından yakalanan Dağ, karıştığı gasp olaylarından biri için yargılandığı davada, \'nitelikli yağma\' suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçu işlediği tarihte 17 yaşında olması nedeniyle ve mahkemedeki iyi halinden dolayı sanığın cezası 6 yıl 8 aya indirildi. Son sözü sorulan Bayram Dağ, \'\'Suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum\'\' dedi. \'Gasp, hırsızlık ve yağma\' suçlarından 63 kaydı bulunan Bayram Dağ, geçen yıl 22 Haziran\'da, tutuklu bulunduğu cezaevinden, işlediği suçlardan birinin duruşması için jandarma tarafından mahkemeye getirildi. Elleri kelepçeli olan Dağ, adliyenin bahçesinde firar etti. FİRARDAYKEN DE SUÇ İŞLEDİ Bayram Dağ, firar ettikten 2 gün sonra merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi\'nde Suriye uyruklu Ahmed Hadi Menefihi\'nin cep telefonu bıçak zoruyla gasbetti. Dağ, bu olaydan bir gün sonra bir parkta polis tarafından yakalandı. Yakalandıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere, \"Ne var? Sanki adam öldürdük. Her şeye gasp diyorsunuz\" diyen Bayram Dağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. \'SUÇSUZUM\' Sanık Bayram Dağ, gasp suçlarından biri için yargılandığı Konya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'nitelikli yağma\'dan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediği tarihte 17 yaşında olması ve mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezayı 6 yıl 8 aya indirildi. Son sözü sorulan Dağ ise suçsuz olduğunu ileri sürerek, \'\'Suçlamaları kabul etmiyorum\'\' dedi. Bayram Dağ\'ın diğer suçlarla ilgili yargılanmasına devam edildiği belirtildi.