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(Görüntülü Haber) 17 yaşındaki sürücüyü, kaza merakı yakalattı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da, kazayı merak edip duran, polisi görünce de minibüsle kaçmaya çalışan sürücü Y

13 Nisan 2018 14:55

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA\'da, kazayı merak edip duran, polisi görünce de minibüsle kaçmaya çalışan sürücü Y.S.S (17), kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşı küçük ehliyetsiz sürücüye, 2 bin lira ceza uygulanırken, araç da babasına teslim edildi. Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Yolu\'nda meydana geldi. Babasına ait 42 FGA 67 plakalı minibüsle gezintiye çıkan Y.S.S., yolda bir trafik kazası görünce meraklanıp durdu. Y.S.S., kaza yerine polisin geldiğini görünce de \'Dur\' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç durduruldu. Polis yaptığı incelemede sürücü Y.S.S.\'nin 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğunu belirledi. Bu sırada olay yerine gelen Y.S.S.\'nin ailesi polise, \"Oğlumuz terörist mi de kovalıyorsunuz\" diyerek tepki gösterdi. Polis de, \'\'Biz terörist kovalamıyoruz. Duracak, hiçbir sıkıntı olmayacak. Kaçmasın, duracak. Hepsi bu kadar\'\' dedi. Y.S.S.\'ye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak, hız ve kırmızı ışık ihlali ve dur ihtarına uymadığı için 2 bin lira para cezası uygulandı. Kullandığı minibüs de babasına verildi.

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