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(Görüntülü Haber) 17 ildeki FETÖ operasyonu şüphelileri Kahramanmaraş'ta

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 17 ilde, dün, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli

09 Mart 2018 22:19

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 17 ilde, dün, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, kente getirilip, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçaklılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 17 ilde, 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; muvazzaf 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ile açıkta olan ve meslekten ihraç edilmiş 2 yüzbaşı ile 6 üsteğmen olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde görevli olan ve örgütün \'Ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullandığı öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

Kahramanmaraş\'a getirilen şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler hastaneden çıkarılırken, bir vatandaş, \"Gelsin de kurtarsın siz FETÖ\'cü hocanız\" diye seslenerek tepki gösterdi.

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