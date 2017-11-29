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(Görüntülü Haber) 16 yaşındaki Suriyeli'ye silah zoruyla tecavüz iddiası

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, simit satan 16 yaşındaki Suriyeli Muhammed El A

29 Kasım 2017 19:42

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, simit satan 16 yaşındaki Suriyeli Muhammed El A. evinde kaldığı Mehmet G.U.\'nun kendisine silah zoruyla tecavüz ettiği ve kamera kaydı yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suriye\'nin Deyrizor kentinden kaçarak Türkiye\'ye sığınan ve 3 yıldır Şanlıurfa\'da simit satarak geçinen Muhammed El A., iddiaya göre, bir süre Camikebir mahallesindeki evinde kaldığı Mehmet G.U.\'nun tecavüzüne uğradı. Birkaç kez tecavüze uğradığını öne süren Muhammed El A., durumu anlattığı arkadaşlarının yönlendirmesi ile bugün savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İç savaşta babasını kaybettiğini annesinin ise halen Şam\'da olduğunu ifade eden Suriyeli genç, \"Kalacak evim olmadığı için Mehmet G.U.\'nun evinde bir süre kaldım. Bir akşam tabancayı başıma dayayarak bana tecavüz etti. Evde benim görüntülerimi gizlice çekmişti. 3 gün önce yine zorla beni evine götürdü tabancayla tehdit ederek tecavüze kalkıştı. Fırsatını bulup kaçtım ve durumu arkadaşlarıma anlattım. Onları da yönlendirmesiyle adliyeye gelerek suç duyurusunda bulundum\" dedi. Suç duyurusunun ardından polis, Suriyeli gencin tecavüzle suçladığı Mehmet G.U.\'nun yakalanması için çalışma başlattı.

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