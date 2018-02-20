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(Görüntülü Haber) 16 yaşındaki çocuk, ahırdan 2 büyükbaş hayvan çaldı

Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA (DHA) KONYA'da görme engelli Ahmet Temirciöz'ün ahırından 2 adet büyükbaş hayvan çalan 3 kişiden gözaltına alınan O

20 Şubat 2018 17:38

Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA (DHA) KONYA\'da görme engelli Ahmet Temirciöz\'ün ahırından 2 adet büyükbaş hayvan çalan 3 kişiden gözaltına alınan O.Y. (16), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, dün Karabulut Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Temirciöz (67), ahıra giyip büyükbaş hayvanlarını kontrol ettiği sırada 2 adet hayvanın olmadığını fark etti. Bunun üzerine ailesine haber verip, hayvanları kontrol etmesini istedi. Ailesi, 2 adet hayvanın çalındığını anlayınca jandarmaya haber verdi. Ahırın ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, plakasız bir otomobilin ahırın yakınlarından geçitiğini belirledi. Araştırmasını derinleştiren jandarma otomobilin, daha önce hırsızlık olaylarına karışan A.T.\'ye (40) ait olduğunu yanınd da O.Y. ve E.M.O.\'nun (17) bulunduğunu belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan O.Y.\'ye suçunu itiraf edip, hayvanları A.T. ve E.M.O. ile birlikte çaldıklarını söyledi. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen O.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Jandarma diğer şüpheli A.T. ve E.M.O.\'nun yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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