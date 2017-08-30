(Görüntülü Haber) 16 evden hırsızlık şüphelisi kamera görüntülerinden yakalandı

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kınık ilçesindeki iki ayrı mahallede son bir ay içinde toplam 16 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve kamera görüntülerinden eşkali belirlenince polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen 23 yaşındaki inşaat ustası T.E. tutuklandı. Kınık\'ın Yeni ve Fatih mahallerinde, son bir ayda 16 evden hırsızlık yapılması polisi harekete geçirdi. Kınık İlçe Emniyet Müdürü Levet Akkaya tarafından 5 kişilik özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, hırsızlık olaylarının yaşandığı evlerdeki güvenlik kameraları ile bölgedeki MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Fatih Mahallesi\'ndeki hırsızlık yaşanan iki evin güvenlik kamerası ile MOBESE görüntülerinden şüphelinin eşkali belirlendi. Eşkalden yola çıkan polis, şüphelinin ilçedeki yatılı eğitim veren bir lisenin tadilat işlerini yapan inşaat firmasında çalışan işçilerden T.E., olduğunu belirledi. Bunun üzerine dün okula operasyon düzenleyen polis T.E.\'nin kaldığı yatakhanede arama yaptı. Aramada, 7.65 milimetre çapında ruhsatsız bir tabanca, 32 mermi, ve çalıntı olduğu anlaşılan ünlü bir markaya ait 3 spor ayakkabı, 2 altın takı seti, 3 kol saati, 1 dijital fotoğraf makinesi, 1 cep telefonu, 1\'i tam, 3\'ü yarım, 8\'i çeyrek toplam 12 Cumhuriyet altını, 2 bin 420 lira para, 5 tek taş yüzük, 2 gümüş kolye, 4\'ü alyans 6 altın yüzük, 8 altın kolye, 5 çift altın küpe, 4 gümüş kolye, 5 gümüş yüzük ele geçirildi. Yatakhanedeki aramada T.E.\'nin hırsızlık olayında kullandığı anlaşılan çok sayıda tornavida ve bıçak da bulundu. Kendisini farklı bir isimle polislere tanıtmaya çalışan T.E., gözaltına alındı. T.E.\'nin geçen 24 Haziran\'da İstanbul Bayrampaşa\'da 26 yaşındaki Hakan Balata\'nın üç hırsızlık şüphelisi tarafından öldürülmesi olayından da arandığı da belirlendi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı takı, altın, para ve elektronik eşyalar sahiplerine tutanakla teslim edildi. T.E.\'nin kaldığı yatakhanede ele geçirilen ruhsatsız tabanca ise balistik incelemeye gönderildi.