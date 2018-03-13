(Görüntülü Haber) 15'lilerin memleketinde Zeytin Dalı Harekâtı için kısa film

TOKAT,(DHA)- TOKAT\'ın Turhal ilçe belediyesi Zeytin Dalı Harekâtı için kısa film hazırladı. Filmde Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler de rol aldı. Turhal Belediyesi ve bir yapım şirketi işbirliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılıp şehit olan bir askerin hayatı ile Tokat’tan Çanakkale Savaşı\'na katılan 15’liler arasında bağ kurulmaya çalışılan bir kısa film hazırladı. \'Şehadet Uykusu\' adı verilen kısa filmin fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Filmde kendisi de rol alan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, \'\'Bu filmimizi Turhal Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz hazırladı. Şehit haberlerinin yoğun olarak geldiği bu günlerde çok anlamlı bir film oldu. Görev alan arkadaşlarımız da profesyonel sanatçı değil. Bizim Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımız. Kendileri görev alarak bu filmi hazırladılar. Turhal, çözüm sürecinin bitmesinden sonra en fazla şehit veren yerlerden bir tanesi. Çözüm sürecinden bu tarafa 12 şehidimiz var. Bu topraklarda hiçbir dönemde şehitlerimiz eksik olmamış. Turhal bu yönüyle şehitlik ruhunun sürekli nesilden nesile aktarılmış olduğu bir yer. Aynı zamanda burası 15’lilerin memleketi. Şehadet bilincinin biraz daha yaygınlaşmasını, halkımızın biraz daha bilinçlenmesini, gençlerimizin bu ruhu biraz daha kuşanmasını sağlamak istedik\'\' dedi. Hazırlanan kısa film, 18 Mart\'ta Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde düzenlenecek Çanakkale Şehitleri\'ni anma programında ilk kez yayınlanacak.