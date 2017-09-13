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(Görüntülü Haber) 15'inci Doğa Koruma ve Milli Parklar bölge müdürü Abdullah Koç atandı

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) DOĞA Koruma ve Milli Parklar 15'inci bölge müdürlüğüne Abdullah Koç, Malatya'ya atanmasının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi

13 Eylül 2017 15:48

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) DOĞA Koruma ve Milli Parklar 15\'inci bölge müdürlüğüne Abdullah Koç, Malatya\'ya atanmasının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. \"HAYIRLI PROJELERİ ÜRETECEĞİZ Milli Parklar bölge müdürlüğü binasında düzenlenen basın toplantısına şube müdürleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Koç, yaptığı açıklamada İli, ülkesi ve bölgesi için hayırlı olmasını diledi. Göreve çok kısa süre önce başladığını hatırlatan Koç cümlelerini şöyle sürdürdü: \"İlimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı işler yapmak için buradayım. Ekibim ile birlikte bu şekilde vatanımıza, milletimize sonuçlandırmak için gayretle, birlikle ve beraberlik içerisinde birlikte yürüteceğiz İnşallah. Genel Müdürlüğümüz korunan, sulak alanlar ve daha yaban hayatı, biyolojik çeşitlik dikkat ettiğiniz gibi hep hassa son zamanlarda önemli kavranan konular içeriyor faaliyetli alanlar olarak. Bu nedenle bu alanların korumak, kullanmak dengesini gözetilmesi büyük önem arz ediyor. Ekibimizle birlikte ilimiz, Bölgemiz ve ülkemize en iyi en güze en hayırlı çalışmaları projeleri üreteceğimize inanıyoruz.ö

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