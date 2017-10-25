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(Görüntülü Haber) 15 Temmuz'da bombalanan Meclis çatısına kuşlar yuva yaptı

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin darbe girişiminde bombalanan şeref holünün çöken çatı kısmına kuşlar yuva yaptı

25 Ekim 2017 19:38

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi\'nin darbe girişiminde bombalanan şeref holünün çöken çatı kısmına kuşlar yuva yaptı. Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 15 Temmuz\'daki darbe girişiminde bombaların hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde, en büyük hasarı şeref holü almıştı. Uzun bir tadilat sürecinin ardından camekan içine alınarak müze haline getirilen bölüme, Meclis\'e gelen heyetler 15 Temmuz anısına çiçek bırakıyor. Darbe girişimi izlerinin en iyi görüldüğü ve ziyaretçilerin de ilgisini çektiği camekan içerisendeki çatıyı kapsayan alana kuşlar yuva yaptı. Edinilen bilgiye göre kuşların zarar görmemesi amacıyla bir tahliye süreci başlatılacak. Kuşlar oluşturalacak yeni yuvalara yönlendirilecek.

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