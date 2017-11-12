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(Görüntülü Haber) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA-  39

12 Kasım 2017 12:14

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA- 

39. Vadafone İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 04.00\'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Maratonun yapılacağı güzergahlar da kademeli olarak trafiğe kapatıldı. Sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.   


 

Bu yıl 39\'uncusu yapılacak olan Vadafone İstanbul Maratonu nedeniyle hazırlıklar gece saatlerinde başladı. Görevliler maratonun yapılacağı güzergahlara demir bariyerler yerleştirdi. Saat 04.00\'dan itibaren ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa ve Avrupa- Anadolu yakası çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Maratonun yapılacağı güzergahlar da kademeli olarak araç trafiğine kapatıldı. Kapanan yollar nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi. Anadolu yakasına geçmek isteyen sürücüler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsüne yönlendirildi. 

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