(Görüntülü Haber) 15 Temmuz dövmeli adam, FETÖ'den hakim karşısında

Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA) KAYSERİ\'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, sosyal medya hesaplarında hain darbe girişimini övüp destekleyen ve FETÖ/PDY propagandası yapan bir kişi, gözaltına alındı. Kolunda \'Yurtta Sulh Konseyi\', \'15 Temmuz TSK\' dövmeleri bulunan kişi, polisteki sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmaya istinaden sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve devlet büyüklerine ağır küfür ve hakaretler eden, darbe girişimini yapan sözde ?Yurtta Sulh Konseyi\' isimli oluşumu destekleyici ve övücü paylaşımlarda bulunan, ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütü propagandası yapan Kaan Ayhan Akbulut yakalandı. Tekel bayisinde çalıştığı bildirilen Akbulut, polisteki sorgusunun ardından, Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye göndenildi. Bu kişinin şahsın koluna ?Yurtta Sulh Konseyi\' ve \'15 Temmuz\' yazılı dövmeler yaptırdığı görüldü.