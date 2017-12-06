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(Görüntülü Haber) 15 günde 21 yeri soyan hırsız tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da 15 gün içerisinde 21 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla aranan Rıza Durmak (23), otomobiliyle ilerlerken polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı

06 Aralık 2017 14:00

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da 15 gün içerisinde 21 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla aranan Rıza Durmak (23), otomobiliyle ilerlerken polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Durmak, kovlamaca sonucu polis aracına çarpınca yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde son 15 gün içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, olayların meydana geldiği bölgede yaklaşık 200 güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran polis, şüphelinin daha öncede aynı suçtan poliste kaydı bulunan Rıza Durmak olduğunu tespit etti. Polis, şüphelinin gidebileceği çok sayıda adrese baskın yapsa da Durmak’ı bulamadı. Polis, şüphelinin beyaz renkli bir otomobil ile merkez Karatay ilçesinde dolaştığı bilgisini aldı. Polis, kısa süre sonra aracı Doğanlar Mahallesi’nde gördü. Şüpheli Durmak, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sonucu Durmak, ekip aracına çarptı. Aracından inip kaçmaya çalışan Durmak yakalanarak gözaltına alındı. Rıza Durmak’ın biri otomobil, biri okul olmak üzere 21 farklı yerden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Durmak’ın bu yerlere yaklaşık 40 bin lira zarar verdiği de belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıza Durmak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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