(Görüntülü Haber) 146 yıl önce 26 günlükken ölen minik William'a akraba ziyareti (1)

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesinde 146 yıl önce henüz 26 günlükken ölen ve Buca Protestan Baptist Kilisesi\'nin mezarlığında toprağa verilen William R. Barkshire\'dan yıllar sonra haberdar olan akrabası Noelle Barkshire, bebeğin kabrini ziyaret etti. Türkiye\'ye yaptığı ziyarette, William\'ın mezarıyla karşılaşan Noelle Barkshire, \"Düşünsenize bu minik mezar benim büyük büyükbabamın kardeşine ait. Sanki burada ruhumun bir parçasını buldum. Buraya geldim, onun için çiçek aldım ve mezarına koydum. Şimdi kendimi evime gelmiş gibi hissediyorum\" dedi. William R. Barkshire, 10 Temmuz 1871\'de henüz 26 günlükken öldü. 146 yıl önce Buca Protestan Baptist Kilisesi\'nin mezarlığında toprağa verilen William\'ın kabrini yıllar boyunca ziyaret eden olmadı. Levanten Kültür Mirası Vakfı Genel Sekreteri Craig Encer, Yunanistan\'a yaptığı bir ziyaret sırasında, Noelle Barkshire ile tanışınca bu yoldaki ilk adım atılmış oldu. Levanten kültürüne yönelik yaptığı araştırmalar sırasında karşılaştığı bir isim üzerinden yola çıkan Encer, \"Soy isminiz bana tanıdık geliyor\" diyerek Noelle Barkshire\'ı İzmir\'e davet etti. Daveti kabul eden Noelle Barkshire İzmir\'e geldiğinde bildiği tek şey; büyük büyük dedesinin İzmir\'de bir ticaret okulu açtığı, ancak 1922 yılında çıkan büyük İzmir yangınında okulun kül olduğu ve ailesi için Türkiye macerasının sona erdiğiydi. Ancak, Noelle Barkshire, Buca\'da bir minik akrabasının mezarı olduğunu öğrenince büyük şaşırdı. \"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM\" Buca Belediyesi\'nin, Buca Protestan Baptist Kilisesi\'nde düzenlediği bir konser sırasında minik William\'ın mezarını ziyaret etme olanağına kavuşan Noelle Barkshire, o duygu yüklü buluşma anını Levanten Kültür Mirası Vakfı Genel Sekreteri Craig Encer ile birlikte şöyle anlattı: \"Nedenini açıklayamıyorum ama kendimi evimde gibi hissediyorum. Belki güneşten, belki ışıktan, belki kokulardan, nedenini açıklayamıyorum; bu seyahati yıllar önce yapmalıymışım gibi hissediyorum. Düşünsenize bu minik mezar benim büyük büyük babamın kardeşine ait. Sanki burada ruhumun bir parçasını buldum. Buraya geldim, onun için çiçek aldım ve mezarına koydum. Şimdi kendimi evime gelmiş gibi hissediyorum. Çünkü ailem burada, kemikleri burada, ruhları burada. Sanırım bu bir bakıma evlerden daha önemli bir şey. Evler duvarlardan oluşur ama kemikler, ölünce geriye kalanlar, onlar çok çok daha kıymetli. Bu bana verilebilecek en büyük hediye. Gelmemi bekliyormuş ve ben geri döndüm, geldim, buradayım. Buradaki insanlar bu mezarı korumuş benim için, bu beni çok duygulandırdı.\" \"İYİ Kİ GELMİŞİM\" Türkiye\'ye ilk kez geldiğini dile getiren Barkshire, \"Buraya gelmeden önce büyük dedemin İzmir\'e yerleştiğini biliyordum ama Buca\'dan ve burada hâlâ ayakta duran aile mezarından hiç haberim yoktu. Ancak buraya gelince Buca ile olan bağlarımı keşfettim. Şimdi \'İyi ki gelmişim\' diyorum\" dedi. SIRADA EMILY\'NİN MEZARINI BULMAK VAR Noelle Barkshire, minik akrabası William\'ın mezarını bulduktan sonra, büyük büyük dedesinin diğer kardeşi Emily Barkshire\'ın ismine de kayıtlarda rastladığını dile getirerek, \"Onu da bulacağız çünkü buralarda bir yerlerde olduğuna eminim. Şu kenara sıralanan kırık mezar taşlarından biri ona ait olabilir. Çözmeye çalışacağım\" diye konuştu. Barkshire, kilise içerisindeki mezarlıkta duvar kenarına bırakılan tüm kırık taşları tek tek inceleyerek Emily\'nin mezarını bulmaya çalıştı.