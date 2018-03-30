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(Görüntülü Haber) 14 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu tabancayla vurup, bıçaklayarak öldürdü

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin en merkezi noktası olan iskele meydanında bugün öğle saatlerinde M

30 Mart 2018 19:45

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin en merkezi noktası olan iskele meydanında bugün öğle saatlerinde M.İ. (14), aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen İ.Ç.\'yi (17) tabancayla iki el ateş ederek vurduktan sonra yere düşünce de göğsüne bıçak sapladı. Bıçak göğsünde saplı halde kalan İ.Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken, katil zanlısı M.İ., polise teslim oldu. Olay, kentin en işlek noktası olan iskele meydanında bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Gestaş feribot iskelesinin hemen yanındaki meydanda karşılaşan ve aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu iddia edilen M.İ. ve İ.Ç. tartışmaya başladı. Kısa süre sonra M.İ., üzerindeki tabancayı çıkarıp iki kez ateş ederek İ.Ç.\'yi başından vurdu. M.İ. ardından, yerde kanlar içinde kalan İ.Ç.\'nin göğsüne bu kez de yanındaki bıçağı sapladı. İ.Ç. göğsünde bıçak saplı halde yerde kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında gerçekleşen olayın ardından, katil zanlısı M.İ. tabancayı yere attı. Şüpheli, çevredekilerin ihbarıyla kısa sürede gelen polis ekiplerine teslim oldu. Polislerin yere yatırıp etkisiz hale getirdiği katil zanlısı M.İ., \"Tecavüzcü\" diye bağırdı. Gözaltına alınan M.İ., Emniyete götürüldü. Olayın duyulmasıyla iskele meydanına çok sayıda vatandaş akın etti. Polis güvenlik şeridi çekerken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde İ.Ç.\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından İ.Ç.\'nin cenazesi Çanakkale Belediyesi cenaze aracı ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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