(Görüntülü Haber) 14 okulun öğrencilerinden Mehmetçik için 86 bin liralık bağış

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, 14 okulun öğrencilerinin harçlıklarıyla toplanan 86 bin TL, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni Güçlendirme Vakfı\'na bağışlandı. Aynı binada eğitim veren Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Aydınlıkevler Ortaokulu, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit düşen Mehmetçiklerin anısına \'Kahraman Mehmetçiğe Destek, Aziz Şehitlerimize Minnet Konvoyu\' düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenler, önünde Türk bayrakları olan servis araçlarına binerek şehir turu attı. Öğrenci velileri de araçlarıyla konvoya destek verdi. Karabük Valisi Kemal Çeber tarafından Valilik önünde karşılanan öğrenciler, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı attı. Şehitler için dua edildi. Vali Çeber yaptığı konuşmada, \"Bu ortamı gören, duyan herkes çok gururlanacaktır. Sizler vatanınızı, milletinizi ne kadar çok sevdiğinizi gösterdiniz. Karabük zaten değerleri, milli ve manevi hassasiyetleriyle bilinen ve bu konularla öne çıkan bir il. Sizler bu bayrağı daha ileriye taşıyacağınızı ve bu hassasiyetleri daha güzel paylaşacağınızı bu davranışlarınızla gösteriyorsunuz. Harçlıklarınızdan artırdığınız paralarla kahraman Mehmetçiklerimiz için bir şeyler topladınız. Benim sizlerden arzum bayrağın, devletin, vatanın ne demek olduğunu, bu kavramların içinin nasıl dolması gerektiğini çok iyi öğrenmeniz. Şehit ağabeylerinizin niye şehit olduğunu, nasıl ve ne uğrunda şehit olduğunu lütfen iyi öğrenin. Hepinizi alınlarınızdan, yanaklarınızdan ve gözlerinizden tek tek öpüyorum. Vatanımız, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için hepinize teşekkür ediyorum, hepinizle gurur duyuyorum\" dedi. Daha sonra, kentteki 14 okulda eğitim gören öğrencilerin harçlıklarından artırarak toplayıp, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na bağışlanan toplam 86 bin TL\'lık bağışın makbuzları, öğrenci meclis başkanları tarafından Vali Çeber\'e teslim edildi. FOTOĞRAFLI DHA-Genel - Türkiye-Karabük / Merkez - Bülent DİKTEPE 14 okulun öğrencilerinden Mehmetçik için 86 bin liralık bağış Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, 14 okulun öğrencilerinin harçlıklarıyla toplanan 86 bin TL, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni Güçlendirme Vakfı\'na bağışlandı. Aynı binada eğitim veren Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Aydınlıkevler Ortaokulu, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit düşen Mehmetçiklerin anısına \'Kahraman Mehmetçiğe Destek, Aziz Şehitlerimize Minnet Konvoyu\' düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenler, önünde Türk bayrakları olan servis araçlarına binerek şehir turu attı. Öğrenci velileri de araçlarıyla konvoya destek verdi. Karabük Valisi Kemal Çeber tarafından Valilik önünde karşılanan öğrenciler, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı attı. Şehitler için dua edildi. Vali Çeber yaptığı konuşmada, \"Bu ortamı gören, duyan herkes çok gururlanacaktır. Sizler vatanınızı, milletinizi ne kadar çok sevdiğinizi gösterdiniz. Karabük zaten değerleri, milli ve manevi hassasiyetleriyle bilinen ve bu konularla öne çıkan bir il. Sizler bu bayrağı daha ileriye taşıyacağınızı ve bu hassasiyetleri daha güzel paylaşacağınızı bu davranışlarınızla gösteriyorsunuz. Harçlıklarınızdan artırdığınız paralarla kahraman Mehmetçiklerimiz için bir şeyler topladınız. Benim sizlerden arzum bayrağın, devletin, vatanın ne demek olduğunu, bu kavramların içinin nasıl dolması gerektiğini çok iyi öğrenmeniz. Şehit ağabeylerinizin niye şehit olduğunu, nasıl ve ne uğrunda şehit olduğunu lütfen iyi öğrenin. Hepinizi alınlarınızdan, yanaklarınızdan ve gözlerinizden tek tek öpüyorum. Vatanımız, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için hepinize teşekkür ediyorum, hepinizle gurur duyuyorum\" dedi. Daha sonra, kentteki 14 okulda eğitim gören öğrencilerin harçlıklarından artırarak toplayıp, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na bağışlanan toplam 86 bin TL\'lık bağışın makbuzları, öğrenci meclis başkanları tarafından Vali Çeber\'e teslim edildi.