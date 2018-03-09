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(Görüntülü Haber) 14 milyon liralık kupon, 'şanslı ilçe' Muratpaşa'da yatırıldı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bu kez Süper Loto çekilişinin talihlisi, 6 sayıyı bilerek, 14 milyon 29 bin 814 lira ikramiye kazandı

09 Mart 2018 15:56

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - MİLLİ Piyango İdaresi\'nin yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Antalya\'nın Muratpaşa ilçesinde, bu kez Süper Loto çekilişinin talihlisi, 6 sayıyı bilerek, 14 milyon 29 bin 814 lira ikramiye kazandı. İlçeye son 7 yılda, 24 defa büyük ikramiye isabetti. Süper Loto\'da haftanın çekilişi, dün akşam yapıldı. Milli Piyango\'nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa ilçesine, bu kez Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye çıktı. İlçede 4, 11, 18, 29, 36, 49 rakamlarını oynayan talihli, 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiye kazandı. Talihli, kuponu, Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Canan Bektaş\'ın (42) 14 yıldır işlettiği Barel Şans Oyunları Bayisi\'nde yatırdı. KADINLAR GÜNÜ\'NDE, KADIN İŞLETMECİ KAZANDIRDI Dünya Kadınlar Günü\'nde, kadın işletmeciye ait bayiden talihlinin çıkmasına sevindiğini belirten Canan Bektaş, “Müjdeli haberi, oda başkanımızdan akşam saatlerinde aldım. Kadınlar Günü\'nde, benim bayimden böyle bir sonucun çıkmasına çok sevindim. İnşallah, bir kadına çıkmıştır. En son 15 yıl önce büyük ikramiye kazandırmıştım. Talihliye tavsiyem, üretime harcasın ikramiyesini. Mantıklı değerlendirsin\" diye konuştu. Uzun süredir oynayan müşterileri olduğunu kaydeden Bektaş, şansın kime, ne zaman güleceğinin belli olmadığını, zaman zaman kendisinin de oynadığını söyledi. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu da bayiye gelerek, Canan Bektaş\'ı tebrik etti. Muratpaşa\'nın şans oyunları açısından şansının yüksek olduğunu belirten Çobanoğlu, “2018 yılında ikinci büyük ikramiye, Antalya\'ya çıktı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde emekçi bir kadın işletmeci tarafından bu ikramiyenin verilmesi sevindirici. Son 5 yılda 20\'nin üzerinde talihli Muratpaşa\'dan çıktı\" dedi.

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