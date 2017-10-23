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(Görüntülü Haber) 133 kaya mezar ortaya çıktı, bölge açık hava müzesine dönüştü

Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, Kızılkoyun ve Kale Eteği bölgesinde, 659 ev ile işyerinin kamulaştırılarak yıkılmasının ardından, Edessa Krallığı dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık 133 kaya mezar bulundu

23 Ekim 2017 17:26

Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, Kızılkoyun ve Kale Eteği bölgesinde, 659 ev ile işyerinin kamulaştırılarak yıkılmasının ardından, Edessa Krallığı dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık 133 kaya mezar bulundu. Mağaralar içerisindeki kaya mezarların ortaya çıkmasının ardından kent merkezindeki bölge, açık hava müzesine dönüştü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, dünyanın en büyük nekropol alanlarından olan bölgenin kısa sürede ziyarete açılması için çabaladıklarını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi dokusunun korunması amacıyla \'Eski Urfa\' olarak adlandırılan Kızılkoyun ve Kale Eteği bölgesinde bulunan alanlarda 5 yıl önce çalışma başlattı. Eski evlerin bulunduğu bölgede Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarların yer aldığının belirlenmesi üzerine, Kızılkoyun ve Kale Eteği olarak iki ayrı proje başlattı. Proje kapsamında Kızılkoyun bölgesinde 389, Kale Eteği bölgesinde ise 270 ev ve işyeri kamulaştırıldı. 659 ev ve işyerinin yıkılmasının ardından sanat tarihçileri ve arkeologların çalışmasıyla ortaya mağaralar çıkarıldı. Mağaralar içerisinde milattan sonra ilk yüzyıllara ait mağaralarda kaya mezarlar bulundu. İki bölgedeki çalışmalar sonunda ortaya bazılarının tabanında mozaikler bulunan 133 kaya mezar bulundu. Bölgede halen sürdürülen çalışmalarda, kaya mezarların bazılarının kitabelerinin bulunduğu ve bazı mağaraların giriş kapılarının özenle yapıldığı görüldü.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl ve tarihi Urfa Kalesi\'nin hemen yanı başındaki nekropol alan görenleri kendisine hayran bırakırken, alanın turizme kazandırılması için de sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Nekropol alanında incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Roma ve Bizans döneminden kalan mağaralar ve kaya mezarların kent turizmine yeni bir soluk getireceğini söyledi. Dünyanın bilinen en büyük nekropol alanı olarak kabul edilen bölgeyi turizme kazandırmak için çalıştıklarını anlatan Çiftçi, \"Kızılkoyun nekropol alanı üzerindeki 389 evi kamulaştırdık ve yıkımını yaptık. Daha sonra buradaki nekropol alanın ortaya çıkarılması için çalıştık. Arkeologlar ve sanat tarihçileri nezaretindeki kazı çalışmaları neticesinde 61 kaya mezar ortaya çıkarıldı. Mağara içerisindeki eserler, kapıları ve taban alanındaki mozaikleri ile ikinci ve üçüncü yüzyıla ait yaşam şekilleri ortaya çıkmış oldu. Nekropol alanındaki hassas olan eserler müzeye taşınarak sergilendi. Kale Eteği bölgesinde ise 270 evi kamulaştırdık ve buradaki çalışmalarda da 72 kaya mezar ortaya çıkardık. Medeniyetlerin izlerini taşıyan bu bölgeyi açık hava müzesi olarak turizme kazandıracağız. Şu anda projede son aşamaya gelmiş durumdayız, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra her iki bölge de nekropol alan olarak turizme kazandırılacak. Bizim görevimiz buradaki eserleri ortaya çıkarıp koruyarak geleceğe taşımak olacak\" dedi.
 

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