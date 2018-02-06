(Görüntülü Haber) 13 yıl sonra dünyaya gelen Rüya'ya, rüya gibi doğum günü kutlaması

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Zehra (31) ve Murat Çetin (37) çifti, geçen yıl evliliklerinin 13\'üncü yılında çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Tüp bebek tedavisi sonuçsuz kaldıktan sonra hiç beklemedikleri anda çocuk sahibi olduklarını belirten Çetin çifti, \'Rüya\' ismini verdikleri kız çocuklarının ilk doğum gününü, kiraladıkları düğün salonunda, kalabalık davetli topluluğu eşliğinde kutladı. Merkez Melikgazi ilçesi Belsin Mahallesi\'nde yaşayan Zehra ve Murat Çetin çifti, evliliklerinin 13\'üncü yılında dünyaya gelen ve \'Rüya\' adını verdikleri bebekleri için rüya gibi bir doğum günü kutlaması yapmak istedi. Çetin çifti, kentte bulunan bir düğün salonuyla anlaşarak, kızlarının ilk doğum gününü düğün havasında kutladı. Çiftin ilk çocukları olan Rüya\'yı mutlu günlerinde akrabaları yalnız bırakmadı. Bir otomobil firmasında yedek parça sorumlusu olarak çalışan Murat Çetin, ilk defa baba olduğunu ifade ederek, \"Evlendikten sonra 13 yıl çocuğumuz olmadı. 10 yıl tüp bebek tedavisi gördük. Tedaviden de sonuç alamayınca, eşim çalışmaya başladı ve 3 yıl sonra hiç beklemediğimiz bir anda çocuk sahibi olduk\" dedi. Çocuğu olacağını rüyasında gördüğünü belirten baba Çetin, şunları söyledi: \"Allah\'tan hiçbir zaman umudumu kesmedim. Bir gün baba olacağımı biliyordum. Tedaviyi bitirmiştik ama ben çocuğumuz olacağına inanıyordum. Benim rüyalarıma girdi. Tedaviyi bitirdikten 3 yıl sonra kimsenin beklemediği bir anda mutlu haber geldi. Ben de kızıma, rüyamda görmemden dolayı \'Rüya\' ismini verdim.\" Anne Zehra Çetin ise \"İlk doğum günü olması sebebiyle ilginç tepkiler aldık. Özellikle düğün salonunda olmasına çok şaşırdılar. \'Bu kadar büyük bir kutlamaya ne gerek var\' diyerek yadırgayanlar bile oldu. Evde kutlama yapma fikri pek iç açıcı gelmedi. Bu mutlu günümüzde tüm yakınlarımızı yanımızda görmek istedik. Evde kutlama yapsak sayı çok az olacaktı. Biz de bir düğün gibi olsun istedik ve düğün salonunda kutlama yaparak tüm sevenlerimizle bu duyguyu yaşamak istedik. Yanımızda olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.