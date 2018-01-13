(Görüntülü Haber) 13 yaşındaki çocuk, tüfekle şaka yaparken arkadaşının ölümüne neden oldu

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesi kırsal kesiminde hayvan otlatan 13 yaşındaki A.A.\'nın şakalaşırken ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 15 yaşındaki Sığan Kertez öldü.



Olay, ilçeye bağlı Ensar Mahallesi kırsalında meydana geldi. A.A., hayvan otlatırken şakalaşmak amacıyla Sığan Kertez\'e doğrulttuğu tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Sığan Kertez yaralandı. Arkadaşını yanlışlıkla vuran A.A.\'ın yardım istediği çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık görevlileri Kertez\'i ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil servise müdahale edilen Kertez, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma A.A.\'yı gözaltına aldı.