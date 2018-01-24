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(Görüntülü Haber) 12 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)- İZMİR'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen Remezen Türkmen, 12 yıl sonra Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı

24 Ocak 2018 19:36

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)- İZMİR\'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen Remezen Türkmen, 12 yıl sonra Şanlıurfa\'da polisin operasyonuyla yakalandı. 13 Mart 2006 yılında İzmir\'in Basmane\'de elektronik malzeme satışı yapılan bir iş yerinde Zülfü Ertürk ve kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk ile Remezen Türkmen arasında 90 bin dolarlık alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada Remezen Türkmen, üzerinde taşıdığı tabancayla Zülfü Ertürk\'ü öldürüp, kuzeni Mehmet Tevfik Ertürk\'ü de yaraladıktan sonra ortadan kayboldu. 12 yıldır yakalanmayan cinayet şüphelisi Remezen Türkmen, Şanlıurfa\'nın merkez Karaköprü İlçesinde otomobille gezdiği sırada polis tarafından şüphe üzerine durduruldu. Üst araması yapılan Türkmen\'in şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan polis kimlik istedi. Ancak cinayet şüphelisi kimliğinin yanında olmadığını adının ise \'Ramazan Türkmen\' olduğunu belirtti. Bunun üzerine GBT sorgulaması yapılan isimde herhangi bir kayıt çıkmaması üzerine Türkmen, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin isminin \'Ramazan\' değil, \'Remezen\' olduğu ve arandığı belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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