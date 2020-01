(Görüntülü Haber) 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken babaannesini vurdu

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da 6. sınıf öğrencisi O.K. (12), babasına ait av tüfeğiyle oynadığı sırada kazayla tetiğe dokununca babaannesi Emine K.\'yi (75) vurdu. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



Olay İskilip ilçesi Kurusaray Köyü Orta Mahallesi\'nde dün akşam meydana geldi. Mustafa K., kendisine ait ruhsatlı av tüfeği ile ava gitti. İki saat sonra köye dönen Mustafa K., tüfeği evin duvarına bırakıp balta ile hem odun kırdı hem de evin önünde oturan annesi Emine K. ve komşuları ile sohbet etmeye başladı.



Bu sırada 6. sınıf öğrencisi O.K. de babasından izinsiz aldığı tüfekle oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar merdivende oturan babaannesi Emine K.’ye isabet etti. Ağır yaralanan yaşlı kadın, otomobille önce İskilip Devlet Hastenisine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Babaannesinin ölümüne neden olan O.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.