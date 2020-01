(Görüntülü Haber) 12 Kasım Depremi’nin yıl dönümünde acılar tazelendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, 12 Kasım 1999 depreminde yaşamlarını yitirenler, felaketin 18\'nci yıldönümünde mezarları başında anıldı. Merkez üssü Kaynaşlı İlçesi olan Richter ölçeğine göre, 7.2 büyüklüğündeki depremde kentte 710 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 679 kişi yaralandı, binaların yüzde 60\'ı kullanılmaz hale geldi. Depremde yaşamını yitirenler, facianın en çok zarar verdiği Kaynaşlı\'da mezarları başında anıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler, 12 Kasım 1999 Deprem Şehitleri Anıtı Mezarlığı\'nı ziyaret etti. Acıları tazelenenler, yakınlarının mezarları başında dua etti. Depremde 4 yaşındaki oğlunu kaybeden anne Ayşe Boncuk, depremi unutmadığını anlatırken şöyle dedi: \"Enkazdan çıktım. Unutamıyorum. Birisi bile duvara vursa deprem oldu sanıyorum. Unutulmaz ki, neler yaşadık nasıl anlatayım? Benim için hayat bitti. Şu an yaşıyorsak bile ben bana göre yaşamıyorum. Oğlum, yanında kız kardeşim yatıyor. Vurdu yıktı. Ben kendim 1 buçuk saat enkaz altında kaldım. Çocuğum, oğlum kaldı, kardeşim kaldı. İkisinin de ölüsü çıktı. Bina yıkıldı.\" Baba Veysel Boncuk ise, şöyle konuştu: “Zor günlerdi inşallah zaman zaman atlatıyoruz. Zaman her şeyin ilacıdır. Yapacak bir şey yok. Onun üstüne iki çocuğumuz daha oldu. Şimdi üçüncü çocuğumuz var. Şimdi onlar için mücadele ediyoruz. Ama geçmişi unutmuyoruz. Geçmişi yad ediyoruz. Ona göre elimizden geleni yapıyoruz. Hayat devam ediyor. Büyük caminin önündeydim. Oradan buraya gelene kadar eşim enkazdan çıkıyor, oğlumu çıkarmışlar. Kundakta bebeğimiz var onu çıkarmışlar. Ben eşimi ancak Bolu’da bulabildim. Ambulansla getirmişler. Zor yani anlatması bile zor. Anlatırken bile insan zorlanıyor. Zor anlar. Biz o yüzden bu konuları çok anlatmıyoruz. Artık iyi şeylerden bahsediyoruz. Yapacak bir şey yo artık 3 çocuğumuz var onlar için yaşıyoruz. Onların hayatı için mücadele ediyoruz.\" Depremde çok sayıda yakın akrabasını kaybeden Ayşe Erdöl de depremin unutulmayacağını ifade ederek “Deprem unutulur mu? Hep korku ile yatıyoruz yatağa acaba deprem mi olacak? Deprem unutulmaz hiçbir zaman. Benim kardeşim öldü, iki çocuğum vardı küçük onlar öldü. Yengem öldü, ablam öldü, ağabeyim öldü. Yakın akrabalardan çok ölen oldu. Halamın gelini ve oğlu öldü. Unutmuyoruz diyorum. Aklımızdan çıkmıyor. Her gün buradayız” diye konuştu. FOTOĞRAFLI