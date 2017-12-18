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(Görüntülü Haber) 12 işyerinden yaklaşık 1 milyon liralık soygun yapan çete yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'da kapı kilitlerini kırarak girdikleri 12 ayrı işyerinden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 13 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı

18 Aralık 2017 16:29

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'da kapı kilitlerini kırarak girdikleri 12 ayrı işyerinden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan 13 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte bir miktar çalıntı eşya ile çelik kasa ve kapıları açmakta kullanılan matkap, tornavida, levye gibi malzemeler ele geçirildi. 4 AYLIK TAKİPLE ÇETE ORTAYA ÇIKARILDI Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan soruşturmada işyerlerinden hırsızlık yapan 13 kişilik bir şebeke ortaya çıkarıldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından Dıyarbakır ile İstanbul\'un Fatih, Sultangazi, Şişli, Gaziosmanpaşa, Eyüp ilçelerinde daha önceden tespit edilen 12 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda hırsızlık çetesi üyesi oldukları iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kol saati, 1 adet kart kopyalamaya yarayan aparat, çelik kasa ve kapıları açmakta kullanılan matkap, eldiven, özel yapım tornavida ve levyeler ele geçirildi. ÖNCE KEŞİF YAPIP SONRA SOYUYORLARMIŞ Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, hırsızlık yapacakları işyerlerinde müşteri gibi dolaşarak soyacakları dükkanları belirledikleri, daha sonra da geceyarısından sonra geldikleri işyerlerine girerek sonra kasaları açtıkları öğrenildi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen bazı olaylar sırasında şüphelilerin kasaları açtıktan sonra parmak izlerinin silinmesi için üzerlerine damacana ile su dökdükleri görüldü. Şüphelilerin 3-4 kişilik gruplar halinde çalıştıkları ve soygun emirlerini çete lideri F.G.\'den aldıkları öğrenildi. 1 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR Şüphelilerin Marmaris, Malatya ve İstanbul\'da 12 işyerine girerek hırsızlık yaptıkları ve yaklaşık 1 milyon liralık soygun yaptıkları belirlendi. Çete elemanlarının el ettikleri paraları gece kulüplerinde eğlenerek yada kumar oynayarak harcadıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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