(Görüntülü Haber) 12 bin yıllık mağarayı yazı tahtasına çevirdiler

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, 12 bin yıl öncesinden insan izlerine rastlanan Nimara Mağarası\'nın duvarlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından yazılar yazıldı. Ayrıca mağara yönlendirme levhalarının bazılarının söküldüğü görüldü.



Marmaris\'in kuzeybatısında yer alan karayoluyla 20, denizyoluyla ise 5.5 kilometre mesafedeki Ada Ağzı Mevkii\'nde bulunan Cennet Adası\'ndaki Nimara Mağarası\'nın duvarları, kimliği belirsiz kişiler tarafından yazı tahtasına çevrildi. Turizm sezonunda binlerce vatandaş ve yabancı turistlerin ziyaret etmeden şehirden ayrılmadıkları mağaranın duvarlarına oje, kara kalem, sprey boya ve kesici bir aletle kazınarak çeşitli isimler, figürler ve sevgiliye aşk ilan eden yazılar dikkati çekti. Mağaranın 30 metre içinde inmek için konumlandırılan korkulukların tekme atılarak yerinden oynatıldığı görüldü. Ayrıca mağaraya giden ana ve patika yollardaki yönlendirme levhaları da yerinden söküldü.



Milli Parklar Müdürlüğü sınırları içinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğundaki mağarada yaşanılanlarla ilgili yetkililer, açıklama yapmadı. Marmaris Belediyesi yetkilileri, yaşanan rezaleti öğrendiklerini, Bakanlık nezdinde girişimle bu alanın tekrar düzenlenmesini ve dokusunu kaybetmeden mağaradaki yazıların silinmesi gerektiğini kaydetti.



DOĞA TUTKUNLARI İSYAN ETTİ



Marmaris\'te kış ayında doğa sporlarıyla uğraşan bazı vatandaşlar, ziyaret için gittikleri mağarada gördüklerine şaşırdı. Doğa tutkunları, mağara duvarlarına yazılan yazıların fotoğrafını çekerek sosyal medya da paylaşarak altına, \"Bu doğa harikası mağara ziyarete açıldıktan sonra yurdum insanı bu hale getirmiş. Adam üşenmemiş yanında boya getirmiş yazı yazmak için. Yazık, ziyarete kapatılsa daha hayırlı olacak\" yorumu yaptı.



MAĞARA 19 YIL ÖNCE KEŞFEDİLDİ



Nimara Mağarası, 1999 yılında keşfedilerek arkeolojik ve doğal sit alanı ilan edildi. 26 Temmuz 2000 yılında mağara içinde ve çevresinde kazılar başlatıldı. Dönemin Muğla İl Turizm Kültür Müdürü Murat Süslü ile Marmaris Müze Müdürü Neşe Kırdemir tarafından başlatılan kazılarda elde edilen bulguların incelenmesinde M.Ö. 10 bin yıla dayandığını, yani 12 bin yıl önce insanların mağarayı mesken edindiği tespit edildi. Kazı çalışmalarında mağara tabanındaki açmalardaki kalker tabakası içinde 1500 kadar renkli cam, keskiler, dilgiler ve taş kemikten yapılmış delici alet uçları bulundu. Veriler doğrultusunda, mağarada kesici alet kullanılarak eşya yapılan, Tunç Çağı\'na kadar bir boncuk atölyesi belirlendi. Roma döneminde kullandığı tespit edilen yüzlerce kap parçası, pişmiş topraktan yapılmış 50 insan figürü ile çok sayıda sikke bulundu. Marmaris Müze Müdürlüğü yetkilileri, elde edilen çeşitli bulguları inceletmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na gönderdi.



2008 YILINDA TURİZME AÇILDI



Çıkarılan tarihi eserler incelenip kronoloji sıralaması yapıldıktan sonra sergilenmek üzere Marmaris Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Marmaris Belediyesi yetkilileri harekete geçerek mağaranın turizme kazandırılması için destek vereceğini açıkladı.



Muğla Üniversitesi Bilimsel Danışmanlık, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Müzesi turizme açılması için yapılacak çalışmalar için protokol imzaladı. Nimara Mağarası\'nın içi ve çevresi tarihi dokusuna uygun, insanların ziyaret edebilecek hale getirilmesi için bir yıl boyunca yenileme çalışması yapıldı. Yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi ardından 2008 yılında tarih ve doğa meraklıları için ziyaret açıldı.

