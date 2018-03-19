(Görüntülü Haber) 12 ay çilek yetiştirip, Rusya'ya da gönderiyorlar





MANİSA\'nın Köprübaşı ilçesinde 12 ay yetiştirilen çilek, üreticinin yüzünü güldürdü. Çilek üretim alanı gün geçtikçe artarken, üretici örtü altı çileğin kilosunu kalitesine göre toptan 7 ila 10 lira arasında satıyor. Aroması ve dayanıklılığıyla ünlenen \'Köprübaşı çileği\', Rusya\'ya ihraç ediliyor.

Manisa\'nın 13 bin nüfuslu ile en küçük ilçelerinden olan Köprübaşı, çilek üretimiyle gelirini artırdı. İlçede 12 ay yapılan çilek üretimi, hem üreticiye hem de ülkeye kazandırdı. Tarlalarda ve örtü altında gerçekleştirilen üretim sayesinde ilçe, çileğiyle ünlendi. Köprübaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Alptekin Sağıroğlu, ilçede 12 ay çilek yetiştiğini belirterek, çoğunlukla tarla çileği üretimi yapıldığını söyledi. Örtü altı çileğinin 60 dekarda, tarla çileğinin de yaklaşık 4 bin dekarda yetiştirildiğini aktaran Sağıroğlu, dönüm başına ortalama 3 ton çilek yetiştirildiğini ve yılda da yaklaşık 10 bin ton üretim yapıldığını açıkladı. Sağıroğlu, çilek üretiminin 13 bin nüfuslu ilçeye yıllık 30 milyon gelir sağladığını vurgulayarak piyasada şu an örtü altı çileğin kalitesine göre toptan 7 ila 10 lira arasında satıldığını, pazarda fiyatın kilogramı 15 liraya kadar çıktığını ifade etti.



RUSYA\'YA İHRACAT YAPILIYOR



Çilek üretiminin zahmetli olduğunu ancak üreticiye iyi para kazandırdığı için tercih edildiğine dikkat çeken Sağıroğlu, Devamlı çilek tarlasında olmanız gerekiyor. Ağustos ayında dikim yapıyoruz, budaması, toprağın işlenmesi, sulaması gibi birçok işi var. Nisan ayının 15\'inden itibaren tarlalarda açıkta çileklerimiz yetişmeye başlıyor. Temmuz başına kadar hasat devam ediyor. Örtü altında da sürekli üretimimiz var. Genellikle mahsül İzmir ve İstanbul\'a gönderiliyor. Ancak ihracatçı firmalar da geliyor. Yurtdışında da Rusya\'ya çileklerimiz gönderiliyor. Tarla çileği çıktığı zaman kilosu 3 liradan satılıyor. Ancak ihracata giderse bu rakam 6 liraya çıkıyor diye konuştu. Çilek kent olarak marka tescili alacaklarını belirten Sağıroğlu, 1 yıl önce Patent Enstitüsü\'ne başvuruda bulunduk. Çileğimizin farkını ortaya koyacağız. 1,5 ay içinde tescili almayı bekliyoruz dedi.



12 AY ÇİLEK ÜRETİMİ



Köprübaşı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik de, çilek dendiği zaman Köprübaşı\'nın akla geldiğini, çilek üretiminin ilçede 18 yıl önce 3-5 kişiyle başladığını anlattı, şu an yaklaşık 500 çiftçinin geçimini çilekten sağladığını vurguladı. Çelik, Burada ne zaman isterseniz çilek bulabilirsiniz. Nisan, mayıs, haziran, temmuz ayları çileğin yoğunluk kazandığı bir dönem. Üreticilerimiz bilinçli çilek üretimini öğrendi. Burası Köprübaşı, \'çilek kenti\' olarak anılıyor. Çileği çok severek üretiyoruz. Üreticiye iyi para kazandırıyor. Üreticilerimiz de halinden çok memnun. Bizim ürettiğimiz çilekler, daha dayanıklı, aroması çok yüksek ve nefis kokuludur. İhracat da olursa fiyatlar daha da yükseliyor dedi. Çileği yetiştirmek ve satmakla ilgili sıkıntılarının olmadığını vurgulayan Çelik, reçel fabrikası ya da çilek işleme tesisi yapılmasını istedi.



ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN



Örtü altı çilek üreticisi 43 yaşındaki Rahim Özcan, temmuz ve ağustos aylarında dikim yaptıklarını belirterek, Üretici olarak 12 ay çilek yetiştiriyorum. 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. 3 yıldır da örtü altında çilek üretimi yapıyorum. Fiyatlardan çok memnunum. Fiyatlar şu anda 7-10 lira arasında. İhracat başlayınca daha da iyi olacak dedi.