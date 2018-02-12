(Görüntülü Haber) 11'inci kattan kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düştü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir inşaatın 11\'inci katına demir çekerken dengesini yitiren Yunus Emre Faraşoğlu (20), zeminde kendini fark edip tutmaya çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu\'nun (23) üzerine düştü. Ağır yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu ve bacakları kırılan ağabeyi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay, geçen cumartesi merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Güvenlik filesi gerilmeyen inşaatın 11\'inci katındaki iskelede demir çeken Yunus Emre Faraşoğlu, iddiaya göre dengesini yitirince düştü. Bu sırada işçinin zeminde çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu, çığlıklar üzerine kardeşinin düştüğünü fark etti. Ali Faraşoğlu, ani bir hareketle kollarını açarak kardeşini tutmaya çalıştı. Yunus Emre Faraşoğlu, kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düştü. Olayda, Yunus Emre Faraşoğlu ağır yaralandı, ağabeyinin de bacakları kırıldı. Yaralı kardeşler, arkadaşları tarafından çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Durumu ağır olan Yunus Emre yoğun bakıma alınırken, ağabeyinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.