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(Görüntülü Haber) 112'ye gelen yıllık 3 milyon çağrının 1 milyonu gerçek

Haber Selma KUNAR - Kamera Alparslan ÇINARANTALYA, (DHA) - Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yıllık ortalama 3 milyonun üzerinde çağrı düştüğünü, gereksiz ve asılsız çağrıları düştükten sonra günlük ortalama 3 bin çağrıyı ilg

17 Aralık 2017 13:33

Haber Selma KUNAR - Kamera Alparslan ÇINARANTALYA, (DHA) - Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yıllık ortalama 3 milyonun üzerinde çağrı düştüğünü, gereksiz ve asılsız çağrıları düştükten sonra günlük ortalama 3 bin çağrıyı ilgili birimlere yönlendirdiklerini belirtti. Bu rakamın sadece 1000 kadarının gerçek çağrı olduğunu söyleyen Hülür, 2 bin çağrı ise meşgul etme amaçlı. Telefon deneyenden tutun da \'Kedim rahatsız\' diyene, pizza siparişi verene kadar gereksiz pek çok çağrı oluyor dedi. Merkezi meşgul edenler arasında telefon tamircilerinin başta geldiğini anlatan Hülür, 112\'nin ücretsiz bir hat olması dolayısıyla telefon tamirinden sonra deneme amaçlı olarak 112\'nin arandığını kaydetti. Canı sıkıldığı için sohbet etmek isteyenler, hakaret edenler, küfredenlerle ilgili bazı illerde hukuki yaptırımlar uygulanmaya başlandığını da kaydeden Hülür, 112\'nin doğru kullanımıyla ilgili yapmamız gereken şey anasınıfından itibaren okullarda, ailelerde ve toplumun her kesiminde anlatmak diye konuştu.

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