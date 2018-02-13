(Görüntülü Haber) 112'ye çağrıların yüzde 62'si asılsız

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, 2017 yılında Burdur Acil Çağrı Merkezi\'ne gelen ihbarların yüzde 62\'sinin asılsız olduğunu söyledi. Vali Şerif Yılmaz, Avrupa 112 Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı\'nda açılan standı ziyaret etti. Vali Yılmaz burada yaptığı açıklamada, kentte 2017 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yapılan ihbarlara ilişkin bilgi verirken, 112\'ye yapılan ihbarların yüzde 62\'sinin asılsız çıktığını söyledi. Vali Yılmaz, Burdur\'da 2014 yılında 284 bin 473 çağrıdan 215 bin 129\'unun, 2015 yılında 326 bin 935 çağrıdan 243 bin 656\'sının, 2016 yılında 315 bin 440 çağrıdan 209 bin 86\'sının, 2017 yılında ise 337 bin 73 çağrıdan 211 bin 417\'sinin asılsız çıktığını vurguladı. Burdur 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne 2014\'te yüzde 76, 2015\'te yüzde 75, 2016\'da yüzde 66, 2017\'de ise yüzde 62 oranında asılsız çağrı geldiğini açıklayan Vali Yılmaz, Çağrı alıcıları ihtiyaç olanlar çevirsinler. Burası adres sorma, danışma birimi değil. Lüzumsuz yere meşgul edilmemesi gerekiyor. Acil olaylara müdahale edilmesi gereken zaman belki bu şekilde engelleniyor dedi. Emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve orman için ihbarların 112 aracılığıyla alındığını hatırlatan Vali Yılmaz, 112\'nin tek numaraya geçtiğinden haberi olmayan vatandaşımız olabilir. Bunları bilgilendirmek amacıyla stant kurarak farkındalık oluşturuyoruz. Bazı vatandaşımız 112\'yi sadece acil sağlık hizmetlerinde aranan numara olarak düşünüyor. Buradan tüm vatandaşımıza yeniden hatırlatmak istiyorum. Emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, orman ve itfaiye için 112\'yi arayarak ulaşabilirler. Çağrı alıcı arkadaşlarımız ilk muhatap olacak kişidir, daha sonra ilgili olayın özelliği ve hangi kurumun müdahale etmesi gerektiği değerlendirilerek yönlendiriliyor. Adres bilgileri alınırken daha sağlıklı bilgi alınıp yanlış yönlendirmeyi engellemek amaçlanıyor diye konuştu. Vali Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi uygulamasına ilk geçen illerden birisinin Burdur olduğunu ve başarıyla hizmetin sürdürüldüğünü de kaydederek, Görevli arkadaşlarımız gün boyu Cumhuriyet Meydanı\'nda standı açık tutarak vatandaşı bilgilendiriyor, 112\'nin tanıtımını yapıyor dedi. Stantta gün boyu vatandaşa 112\'yi tanıtıcı broşürler dağıtıldı.