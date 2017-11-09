(Görüntülü Haber) 112 ekibinin müdahalesi hayat kurtardı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'NİN Bayramiç İlçesi\'nde, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan ve sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamsal fonksiyonlarını yitirdiği belirlenen 24 yaşındaki Ahmet Burak Yılmaz, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yaşama döndürüldü.



Kaza, gece saatlerinde kırsal Hacıbekirler Mahallesi yakınlarındaki bir köprüde meydana geldi. Çan\'dan Bayramiç yönüne giden sürücüsü bilinmeyen 17 GH 336 plakalı otomobil, köprü üzerindeki virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan Ahmet Burak Yılmaz, Anıl Pazarbaşı, Cemil Karaman ve Ülker Kazak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Pazarbaşı, Karaman ve Kazak\'ı Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yapılan kontrollerde yaşamsal fonksiyonlarını yitirdiği belirlenen Ahmet Burak Yılmaz ise, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle hayata döndürüldü. Karaman ve Kazak, Bayramiç Devlet Hastanesi\'ndeki müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.