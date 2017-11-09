T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 112 ekibinin müdahalesi hayat kurtardı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'NİN Bayramiç İlçesi'nde, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan ve sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamsal fonksiyonlarını yitirdiği belirlenen 24 yaşındaki Ahmet Burak Yılmaz,

09 Kasım 2017 12:49

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'NİN Bayramiç İlçesi\'nde, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan ve sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamsal fonksiyonlarını yitirdiği belirlenen 24 yaşındaki Ahmet Burak Yılmaz, ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yaşama döndürüldü.

Kaza, gece saatlerinde kırsal Hacıbekirler Mahallesi yakınlarındaki bir köprüde meydana geldi. Çan\'dan Bayramiç yönüne giden sürücüsü bilinmeyen 17 GH 336 plakalı otomobil, köprü üzerindeki virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan Ahmet Burak Yılmaz, Anıl Pazarbaşı, Cemil Karaman ve Ülker Kazak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Pazarbaşı, Karaman ve Kazak\'ı Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Yapılan kontrollerde yaşamsal fonksiyonlarını yitirdiği belirlenen Ahmet Burak Yılmaz ise, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle hayata döndürüldü. Karaman ve Kazak, Bayramiç Devlet Hastanesi\'ndeki müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih DALDALBAYRAMİÇÇanakkale DHA ÇANAKKALE BayramiçAhmet Burak YılmazKazaHacıbekirler MahallesiBayramiçGHOtomobildeAhmet Burak Yılmaz Anıl Pazarbaşı Cemil KaramanKazakKazayıPazarbaşı KaramanKazak Bayramiç Devlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24