(Görüntülü Haber) 11 yeni Ayder Yaylası aranıyor

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde son yıllarda artan turizm potansiyeli üzerine talebi karşılayamaz hale gelen dünyaca ünlü Rize\'nin Ayder Yaylası’na alternatif 11 yeni yer için arayış başladı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, 11 Ayder daha oluşturmak istediklerini açıkladı, “Ayder’de anormal bir yığılma oluyor. Bu alanı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Benzer yerleri çoğaltarak turizmi bölgeye yaymak zorundayız” dedi. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, 11 yeni Ayder Yaylası projesi ile ilgili DHA’ya açıklamalarda bulundu. Doğal ve özel bir ekosistemi içinde barındıran bir bölgeye sahip olduklarını ifade eden Vali Erdoğan Bektaş, Doğu Karadeniz’de öne çıkan Ayder Yaylası ve Uzungöl’de anormal bir yoğunlaşma olduğunu söyledi. Vali Bektaş, “Bu nedenle 11 yeni Ayder daha yapmak için yola çıkıyoruz. Ayder için bütün proje örneklerine bakılınca konaklama için 3 bin 500 yatak öngörülüyor. Daha fazlası olamıyor. Bıraksak daha fazlası olacak ve Ayder daha çözümsüz bir hale gelecek. Bu şu demek oluyor bir iki nokta öne çıktı ve yoğunlaştı ve yoğunluğu kaldırmıyor. Şimdi ne yapmamız lazım? Benzer seçenekleri çoğaltarak yoğunluğu coğrafyaya dağıtmamız lazım. Bizim 11 yeni Ayder dediğimiz kavram bu. Biz bir Ayder’e mahkum muyuz? Başka yerimiz yok mu? Başka imkanlar oluşturulamaz mı? Bunu dağıtamaz mıyız? Buradan yola çıkarak Ayder özellikleri taşıyan 11 yeni Ayder daha tespit ettik. İlla Ayder olması gerekmiyor, göreceli değişiklikler olabilir. Bu söylemlerim ardından Kaçkarları mahvediyorlar yeni Ayder’ler yapacaklar denildi. Yok öyle bir şey. Ben bir otel, bir bina veya tesis yapmayacağım” dedi. \'AYDER’DEKİ YANLIŞLARA DÜŞMEYECEĞİZ\' Ayder Yaylası’nda düşülen yanlışa düşmeyeceklerini vurgulayan Vali Bektaş, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bir Çat Vadisi gündemde. Bunu gündeme ben taşımadım. Ayder Yaylası’ndan kaçan oraya gidiyor. Ama Çat Vadisi’nde aynı düzensizlik neden oluşsun. Öncelikle imar planlarını ihale ettim. Sadece plan işi için 1 milyon 600 bin lira para harcıyoruz. Türkiye’de plana harcanan para istenen bir durum değildir. Ama biz bu bölgeye para harcamak zorundayız. İlgililer geçen bana geldiler baktı ortaya güzel işler çıkıyor. Biz 11 yeni Ayder dediğimiz yerlerin planlarını yapacağız. Sınırlarını belli edeceğiz. Olası müdahaleleri belli mantık dahilinde tutmaya çalışacağız. Buralardan biri de Ağaran Şelalesi’dir. Orda birisi bizden otel yapacağım diye ruhsat aldı ve gidip baktık ki aldığı izinle yaptığı iş başka. Durdurduk bekliyor ve düzeltecek plana uyacak. Yoksa yarın Ayder’i nasıl yıkıyoruz birde Ağaran’ı yıkarız hesabına giremeyiz. Bunu başaramayız.\" \'KAÇAK YAPARSAN YAP GÖRÜRSEM YIKARIM DEMEYECEĞİZ\' Planlı yapılaşmanın alt yapısını yaptıklarını ifade eden Vali Bektaş, “Yoğunluğu bu atılacak adımlarla böleceğiz. Andon diye bir yerimiz var. Rize’nin arkasında gizli duruyor. Andon’un dağla bağlantılı yollarını ve planlarını yapıyoruz. Yarın orada biri bir otel yapacak bir tesis yapacak plan hazır. ‘Git plan yap’ demeyeceğiz ya da ‘Kaçak yaparsan yap görürsem yıkarım’ demeyeceğiz. Her şey plana uygun olacak ‘Plana uygun yapacaksan yap yoksa müsaade etmem’ diyeceğiz. Bununla hukuki alt yapıyı hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı. AYDER YAYLASI Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güney doğusunda, bin 350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar\'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal, iç, kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Kar düşmesiyle ayrı bir güzelliğe bürünen bölge kışın da ziyaretçilerini ağırlıyor. Son yıllarda kaçak yapılarla gündeme gelen Ayder Yaylası\'nda, TOKİ tarafından yöre mimarisine uygun Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak.