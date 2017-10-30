(Görüntülü Haber) 11 yaşındaki Duru, gözyaşlarıyla uğurlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da lenfoma kanseri nedeniyle hayatını kaybeden 11 yaşındaki Duru Apraş\'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Çorum\'da yaşayan Arzu- Alp Apraş çiftinin kızı Duru’ya geçen yıl lenfoma kanseri teşhisi konuldu. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmeye başlayan Apraş, hastalığının ilerlemesi üzerine Ankara’ya sevk edildi. Kemoterapi tedavisinin ardından Antalya’da özel bir hastaneye nakledilen Duru, dün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, bugün memleketi Çorum’a getirildi. Minik Duru için Ulu Cami’de tören düzenlendi. Törende çok sevdiği kırmızı şapkası ile bez bebeği tabutunun üstüne konuldu. Törene, Çorum’un Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, ailesi, yakınları, vatandaşlar ile Duru’nun arkadaşları da katıldı. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken annesi Arzu Apraş, “Son kez kızımın tabutuna dokunayım” dedi. Minik Duru’nun cenazesi, Ulu Cami’de ılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.