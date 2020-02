(Görüntülü Haber) 11 Mayıs Şehitler Derneği; Savaşmaya hazırız

Mehmet YİRUN- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde faaliyet gösteren 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, dernek olarak \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, \"Savaşmaya hazırız. Çoluklu çocuklu, kadınlı kızlı, yaşlısı, erkeği, biz her zaman onların yanındayız\" dedi.



11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Mehmetçiğin yanında olduklarını kaydeden Tuna, \"Biz 11 Mayıs Şehitler Derneği olarak, buradaki şehit aileleri olarak Mehmetçiğimizin yanında olmaya hazırız. Savaşmaya hazırız. Çoluklu çocuklu, kadınlı kızlı, yaşlısı erkeği, biz her zaman onların yanındayız. Sadece biz değil, Türkiye’deki tüm şehit aileleri bu hareketi destekliyor. Biz bedel ödemişiz, İkinci bir bedel ödetmeyeceğiz kimseye. Bunu herkes bilsin. Biz sonuna kadar Mehmetçiğimizin yanındayız\" dedi.



\'BİZİ O FÜZELER YIKAMAZ VE YIKAMAYACAKLARDIR\'



Reyhanlı\'da teröristlerin 11 Mayıs 2013 tarihinde düzenlediği bombalı saldırıda annesi Azize Yumuşak’ı kaybeden Ahmet Yumuşak ise, \"Biz gerekirse sınıra da gideriz, elimize silah da alırız Mehmetçiğimizin yanında da dururuz. 2013 yılında 53 şehit verdik. Allah bir daha göstermesin. İyi olacak, başaracak bizim askerlerimiz. Reyhanlı\'ya 47 füze düştü. Bizi o füzeler yıkamaz ve yıkamayacaklardır. Çünkü bizim devletimiz güçlüdür. Türkiye Cumhuriyetimiz güçlüdür. Olay günü Reyhanlı’ya 2 araç giriş yaptı. Bu aracın patlaması sonucu 53 şehit verdik. Ben annemi kaybettim. Annem dişini yaptırmak için dişçiye gitmişti. Annem sağı solu bilmezdi. Dişçide doktoru beklerken postane karşısında araç patladı. Patlama sonucu annemi kaybettim. Allah kimseye o acıyı yaşatmasın. Acımız büyük. Ben bunları bile anlatırken kötü oluyorum. Allah devletimizi, milletimizi, ordumuzu korusun. Biz 53 aile, Başbakandan ve Cumhurbaşkanından, şehitlik unvanı verilmesini istiyoruz. Bunu verirseler, mutlu olacağız, iyi olacağız\" diye konuştu.