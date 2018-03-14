(Görüntülü Haber) 11 kişinin öldüğü otobüs, kaza öncesinde 2 kez arızalanmış (2)

OTOBÜS İŞLETMESİ YETKİLİSİ: 10 NUMARA YAĞ TESPİT EDİLMEMİŞTİR



Tokat İmparator Turizm İşletmesi yetkilisi Fahrettin Gökdemir, yaşanan kazadan dolayı büyük üzüntü duydukların ifade etti. Basında ve sosyal medyada yer alan otobüste mazot yerine 10 numara yağ kullanıldığı iddialarını değerlendiren Gökdemir, \'\'Firmamız 1992 tarihinden itibaren faaliyet göstermektedir. Bu mazot olayından dolayı çok üzüldük. Biz 15 yıldır aynı yerden mazot almaktayız. Aracımız kaza yaptığı gün Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan raporlarda on numara yağ tespit edilmemiştir\'\' dedi.



\'ŞOFÖR UYUSAYDI, SOLLAMA BİLE YAPAMAZDI\'



Otobüs şoförü İsmet Eslen’in kaza anında uyuduğu iddialarını de değerlendiren Gökdemir, \'\'Aracımız saat 00.30’da Düzce’de mola vermiştir. Tekrar Gerede’de mazotunu almıştır. Burada 2’nci şoför direksiyon başına geçmiştir. Aradan 2 saat geçmiyor trafik kazası meydana geliyor. Arkadaşımız eğer uyusaydı, olay yerine gelmeden 200 metre geride keskin bir viraj var. O virajı geçemeyip karşı tarafa girerdi. Yine kaza yerinin 500 metre gerisinde Zile firmasına ait bir aracı solluyor. Uyusaydı sollama bile yapamazdı.\'\'



\'TIR’IN DORSESİ YOLDAYDI\'



Gökdemir açıklamasının devamında ise TIR\'ın yolda olduğunu belirterek şöyle konuştu:



\'\'Kaza sabahı olay yerine gittiğimde, TIR\'ın emniyet tedbirlerini alıp almadığını öğrenmek için, bizim araçtan evvel geçen araçların şoförleri ile görüştüm. 5-6 şoför de aynı şeyi söylediler. TIR’ın dorsesinin yolda olduğunu, kupa kısmının ise arıza şeridinde olduğunu söylediler. 2-3 tanesi de bölgede sis olduğundan dolayı kaza yapmaktan son anda kurtulduklarını söylediler.\'\'

