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(Görüntülü Haber) 10 yıl önce camiden çalınan, 17. Yüzyıl dönemime ait tarihi tablo ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl önce Üsküdar'da bir camiden çalınan 17

12 Aralık 2017 22:40

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl önce Üsküdar\'da bir camiden çalınan 17. yüzyıla ait altın işlemeli Osmanlı eseri tabloyu ele geçirdi. Tabloyu bulunduran 1 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine, 10 yıl önce Üsküdar Çengelköy\'deki Hacı Ömer Efendi Camii\'nden çalınan tablonun Şişli Feriköy\'deki bir antika pazarında bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri, tarihi tablonun bulunduğu şüpheli H.U.\'yu (45) belirleyerek teknik ve fiziki takip ile izlemeye başladı. 

 

HAT SANATIYLA \'YARDIM VE BAŞARI ALLAH\'TANDIR\' YAZIYOR 

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17. yüzyıl dönemine ait, 105x78 ebatlarında \'Zerendüt\' yöntemiyle yapılan altın işlemeli Osmanlı eseri tabloyu ele geçirdi. Tabloda hat sanatıyla HUD Suresi 88. ayetinin bir kısmında bulunan \'Ve ma tevfiki illa billah\' - \'Yardım ve başarı Allah\'tandır\' yazılı olduğu belirlendi. 


 

\'MANEVİ DUYGULARIM SEBEBİYLE ALDIM\'

Polis ekipleri, şüpheli H.U.\'yu tarihi eserle yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgulanmak için Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. H.U. emniyetteki ilk ifadesinde, \'Manevi duygularım sebebiyle aldım. Satmak gibi bir niyetim yoktu\' dediği öğrenildi. Şüpheli H.U.\'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

AVRUPADA 100 BİN DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARA ALICI BULABİLİR

Tarihi tablonun sahte olup olmadığının tespit edilmesi için Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi\'ne gönderildi. Emniyet yetkilileri tarihi eserin ilk belirlemelere göre, Avrupa\'daki müzayedelerde 100 bin dolardan başlayan fiyatlardan alıcı bulabileceğini ileri sürdü.

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