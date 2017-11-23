(Görüntülü Haber) 10 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldüren anne ve komşusu, adliyede (2)

KÜÇÜK TALHA, TOPRAĞA VERİLDİ



Sakarya\'nın Karasu ilçesinde, 10 yaşındaki Necmi Talha K.\'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi\'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Necmi Talha\'nın cenazesi, babaevinin bulunduğu Karasu Tepetarla Mahallesi\'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Tepetarla Camii\'ne taşındı. Cenaze namazına küçük çocuğun babasıyla annesinin yakınları katıldı. İlçedeki Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu\'nun 5\'inci sınıf öğrencisi Necmi Talha\'nın öğretmenleri ve öğrencileri tarafından cenazeye gönderilen \'Seni asla unutmayacağız, öğretmenlerin ve arkadaşların\' yazılı çelenk, görenleri duygulandırdı. Necmi Talha\'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tepetarla Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında defnedildi.



\'İNTİHAR ETMEK İSTİYORDU\'



Cenaze namazına katılan küçük çocuğun dayısı Musa Güzel ve yakınları, katil zanlısı annenin karşı komşusuyla yakalandığı için cinayeti işlediği haberlerinin doğru olmadığını iddia etti. Anne Zeynep K.\'nin bir süredir intihar etmeyi düşündüğünü ileri süren Güzel, \"Psikoloğa götürdük. Elimizden geleni yapmaya çalıştık; ama geç kaldık. Kendisi intihar etmek istiyordu; ama Talha\'yı da bırakmak istemiyordu. \'Talha\'ya kim bakacak?\' diyordu. Çocuğunu çok düşünüyordu. Onun için çocuğunu öldürdü\" dedi.

