(Görüntülü Haber) 10 yaşındaki oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı

Özden ATİK/ İstanbul, DHA FATİH\'te 5 Kasım 2017\'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan\'ı 12 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu\'nun yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Nezir Türkoğlu, \"Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim\" dedi. Yiğitcan\'ın annesi Neriman Türkoğlu ise geçirdiği ağır travma nedeniyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanığın olay günü ceza ehliyetinin olup olmadığını tespit edilmesine karar verdi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Öldürülen Yiğitcan\'ın annesi Neriman Türkoğlu ise duruşmaya katılmadı. Neriman Türkoğlu\'nun avukatı Esin Yeşilırmak, müvekkilinin geçirdiği ağır travma nedeniyle duruşmaya katılamadığını, sanığın olmadığı bir celsede ifade vermeyi talep etti. AĞLAYARAK İFADE VERDİ Savunmasını yaparken ağlayan sanık Nezir Türkoğlu, \"Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim\" dedi. Neriman Türkoğlu ile 2006\'da evlendiklerini söyleyen sanık Nezir Türkoğlu, eşi ile 2017 Kurban Bayramı\'nın 2\'inci günü tartıştıklarını, bunun üzerine eşi ile fiilen ayrıldıklarını söyledi. \"ZEHİRLEMEDİM, ALIKOYMADIM\" Mahkeme Başkanı, iddianameye göre sanığın oğlunu zehirlediğini, başka bir gün de tokatladığını, en son 5 Kasım\'da bıçaklayarak öldürdüğünü sorması üzerine sanık Türkoğlu, \"Hiçbir zaman alıkoymadım. Zehirlemedim. Mutfak penceresi açıktı. Doğalgaz vanasını açarak öldürmeye çalışmadım. Annesi dönsün diye mutfaktaki ocağın vanasını 1-1,5 dakika açtığım doğrudur. Uzun süreli olmadı. Polisler kapıyı kırıp içeri girdiğinde oğlum Yiğitcan ile eşim Neriman baygın değildi. Neriman\'a yalvardım dön diye kabul etmedi\" diye konuştu. \"ŞAKA OLARAK İNTİHAR ETMEK İSTEDİĞİMİZİ SÖYLEDİM\" Mahkeme Başkanı\'nın olay gününü tekrar sorması üzerine sanık Türkoğlu, \"Nasıl oldu bilemiyorum. Olaydan sonra telefon ile ablama haber verdim. Anahtarı ona verdim, oradan çıktım. Polis beni aradı, yerimi söyledim, gelip beni oradan yakaladı. Evladım gitti, canım parçam gitti. Ne diyebilirim ki? Nasıl konuşabilirim bu durumda? Ölüm olayının olduğu 5 Kasım\'da mahkeme kararına göre oğlum benimle görüşme dönemindeydi\" dedi. Şikayetçi avukatının \"Bütün bu olaylardan önce Yiğitcan\'ı alıp intihar amaçlı köprüye gidip gitmediğini sorması üzerine, sanık Nezir Türkoğlu, \"Karşıya Kadıköy\'e gittiğimiz doğrudur. Ama intihar amacıyla böyle bir hareket yapmadım. Köprüden geçerken, Neriman\'a telefon açıp, fotoğraf çekip, oğlumun yanımda olduğunu söyleyerek, şaka olarak Neriman\'a intihar etmek istediğimizi söyledim\" dedi. \"MESAJLARI ALKOLLÜYKEN GÖNDERDİM\" Savcının, \"Eski eşim gibi yüzüne kezzap atarım\" şeklinde eşi Neriman Türkoğlu\'na mesaj gönderdiğini sorması üzerine ise sanık, \"Bunları alkollüyken gönderdim. Eski eşime yönelik kezzap atma gibi bir olayla suçlandım. 14 gün hapis yattım ancak bu suçtan aklandım. Hırsızlıktan da sabıkam olduğu doğrudur\" diye konuştu. YİĞİTCAN\'IN SES KAYDI DURUŞMADA DİNLENDİ Daha sonra duruşmada tanık olarak dinlenen Neriman Türkoğlu\'nun ağabeyi Adem Deniz, sanığın doğalgazı açarak zehirlemeye çalıştığı gün, oğlu Yiğitcan Türkoğlu\'nun kendisine ses kaydı gönderdiğini belirterek \"Kayıtta yeğenim \'Dayı yetiş öleceğiz\' diyordu. Ben de karakola gittim, polislere görüntüleri, ses kaydını gösterdim. Aile içi şiddet ekipleriyle eve gittik. Binada gaz kokusu vardı. Polisler dairenin vanasını kapattılar ve sanığı ikna etmeye çalıştılar. Kardeşimi istiyordu. Kardeşim gelerek komşuyla beraber içeri girdi. Bağrışmalar duyulunca polisler kapıyı kırarak daireye girdi. İçeride gaz kokusu vardı. Sanık bana kapalı pencerenin fotoğraflarını atmıştı. Kapının altı da gaz çıkışını engellemek için kapalıydı. Çocukla birlikte kendilerini mutfağa kapatmışlardı. Kardeşim gördüğü şiddet ve ayrılmak istemesinden dolayı bu olay yaşandı. Kardeşimin aile hukukuna yakışmayacak herhangi bir şeyi yoktur\" dedi. Mahkeme Başkanının isteği üzerine, Yiğitcan\'ın dayısı Adem Deniz ve sanığın ilk eşinden olan oğlu Mert Türkoğlu, Yiğitcan\'ın ses kaydını cep telefonlarından açarak dinletti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Neriman Türkoğlu\'nun annesi Selime Deniz ise, \"Sanık çalışmıyordu. Sürekli kavga ediyorlardı. Başka ne söyleyeyim. Benim Yiğitcan\'ımı geri getirebilir misiniz? Yiğitcan\'a nasıl kıydın. 10 yaşındaydı. Gelseydin bana yapsaydın\" diye konuştu. MAĞDUR ANNE CELSE ARASINDA DİNLENECEK Mahkeme heyeti, Yiğitcan\'ın annesi Neriman Türkoğlu\'nun sanığın olmadığı bir celsede dinlenmesine karar verdi. Sanık Nezir Türkoğlu\'nun olay günü ceza ehliyetinin olup olmadığını tespit edilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi. DURUŞMA SONRASINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI Duruşma sonrasında Kadın Meclisleri ve şikayetçi avukatı Esin Yeşilırmak adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Yiğitcan\'ın ailesi ise katılmadı. Kadın Meclisi adına açıklama yapan Esin İzel Uysal, Yiğitcan\'ın nasıl öldürdüğünü anlatarak \"Kolluk güçlerinin görevi kadınları, çocukları korumaktır. Varsayım üretmek değil. Yiğitcan\'ın öldürülmesi ne anlık bir cinnettir, ne kişisel bir felaket\" diyerek Yiğitcan\'ın göz göre göre öldürüldüğünü belirtti. Avukat Esin Yeşilırmak ise kadından intikam almak için çocuğun kullandığını ifade ederek \"Bunun için devlet kadınları koruyamadı ancak çocukları korusun diye bu davada kusurlu olan tüm yetkililerin yargılanması içi n talepte bulunduk\" dedi. Bu taleplerinin mahkemede reddedildiğini anlatan Yeşilırmak, Yiğitcan\'ın görüş gününde öldürülmesi gerekçesiyle savcılığa ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.