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(Görüntülü Haber) 10 metrekarelik dükkanında yaptığı sazları dünyaya pazarlıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki 10 metrekarelik dükkanda saz yapan Mehmet Ali Keskin (58), bunları Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkelere de pazarlıyor

02 Mayıs 2018 13:16

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesindeki 10 metrekarelik dükkanda saz yapan Mehmet Ali Keskin (58), bunları Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkelere de pazarlıyor. Keskin\'in saz tamiri yaparak okuttuğu oğullarından biri müzik öğretmeni oldu, diğeri ise baba mesleğini sürdürüyor. Keskin, \"Yerimiz dar ama gönlümüz çok geniş\" dedi. Kurtuluş Mahallesi\'nde 10 metrekare genişliğindeki dükkanda bozulan sazları tamir eden ve saz yapan evli, 2 çocuk babası Mehmet Ali Keskin, 4 kuşaktır sürdürdüğü mesleği oğullarına bırakacağını söyledi. İmalatını ve tamirini yaptığı sazların ayarlarıyla uğraşırken yöresel türküleri de seslendirerek işini daha da keyifli hale getiren Keskin, \"Dedemin babası Gamsız Mehmet, bağlama çalıp, tamiratını yaparak başlamış bu mesleğe. Daha sonra dedem Kamil Keskin devralmış bu işi. 1980 yılında babam Osman Keskin\'e bu mesleği devretmiş. Babamdan da ben devraldım ve sürdürüyorum. Benden sonra da oğullarım Osman Keskin ve İbrahim Keskin devam ettirecek. Bu mesleğin sürekli yaşamasını istiyorum\" dedi. \'SAZ YAPAN VAR, AMA TAMİR EDEN YOK\' Sazları dut, kestane ve gürgen ağaçlarından yapan, en az 3 veya 6 ay kuruması için bekleyen Keskin, saz fiyatlarının 250 TL\'den başladığını belirterek saz yapanların olduğuna ancak tamir edenin bulunmadığına dikkat çekti. İzmir\'den Denizli\'ye kadar saz tamiri ile uğraşan usta bulmanın zor olduğunu vurgulayan Keskin, \"Ben sazın hem yenisini hem de tamirini yapıyorum. Tamirini yaptığımız sazları, başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye\'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından müşterilerimize tekrar kargoyla yolluyoruz. Yaptığımız her sazı mutlaka 1 veya 2 yıl garantili olarak teslim ediyoruz. Herhangi bir arızada tamiratını ücretsiz olarak yapıyoruz. Yurt dışında ise Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerden çok sayıda saz müşterisi var. Bu işi elimizden geldiğince iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz\" dedi. \'YERİMİZ DAR AMA GÖNLÜMÜZ GENİŞ\' 50 yıldır 10 metrekare genişliğindeki dükkanda hizmet veren Keskin, \"Yerimiz dar ama gönlümüz çok geniş. Babamdan bu yana 50 yıldan beri bu dükkanda hizmet veriyoruz. Babam da burada sazları yapıyordu ben de burada devam ettiriyorum. Buradan kazandığım parayla iki oğlumu okuttum, evimin geçimini sağladım. Çocuklarımdan biri liseyi bitirdi, yanımda çalışıyor. Diğeri ise üniversiteden mezun oldu, İstanbul\'da müzik öğretmenliği yapıyor. Şu anda yanımda olan oğlum Osman Keskin\'e de bu mesleği öğretiyorum. Yerimiz çok dar ama gönlümüz çok geniş. Bu anlamda uzaktan yakından gelen müşterilerimizi her zaman memnun edecek bir şekilde ağırlıyoruz\" dedi. Osman Keskin (32) ise, saz yapmayı babasının yanında öğrendiğin vurgulayarak, \"Babamdan devralacağımız bu bayrakla ömrümüzün yettiği yere kadar bu işi yapmaya çalışacağız. Tekne ve sazın yapımını babamdan öğrendim, meslek sahibi oldum\" dedi.

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