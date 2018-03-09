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(Görüntülü Haber) 10 liradan satılan cep telefonları izdiham yarattı

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA İstanbul'daki PTT kargo şubelerinden yasal süresinde alınmayan veya unutulan eşyaların satışı izdihama neden oldu

09 Mart 2018 16:04

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA İstanbul\'daki PTT kargo şubelerinden yasal süresinde alınmayan veya unutulan eşyaların satışı izdihama neden oldu. Elektronikten kozmetiğe kadar bir çok ürün piyasa değerinin çok altında satılırken, 10 liraya satılan akıllı cep telefonları ise kapış kapış gitti. Kargoda unutulan ve alınmayan eşyaların satışı bugün hem Avrupa hem de Anadolu Yakasındaki PTT merkezlerinde gerçekleşti. PTT\'nin Acıbadem\'deki Anadolu Yakası Müdürlüğü\'nde saat 10.00\'da başlayan satış izdihama neden oldu. KUYRUKTA BEKLEYENLER Fırsatı değerlendirmek isteyenler ürünlerin bulunduğu yerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte onlarca kişi, akıllı cep telefonlarından kulaklıklara, elektronikten kozmetiğe, giyim eşyalarından oyuncaklara kadar bir çok ürünün sergilendiği tezgahlara hücum etti. UNUTULAN EŞYALAR PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA SATILDI Aralarında sıfır telefonların da olduğu akıllı cep telefonları en çok rağbet gören ürün oldu. Cep telefonlarının 10 liradan, parfümler ve kol saatleri 5 liradan satıldı. Kapış kapış giden cep telefonları 15 dakika tükendi. Piyasa değerinin çok altında satılan eşyalar, alıcıları mutlu etti. İki cep telefonu, bir dürbün, bir saç kurutma makinasına 30 lira veren bir kişi oldukça mutluydu. Yakında askere gideceğini söyleyen bir kişi ise \"70 liraya 7 telefon aldım\" dedi. PTT kargo şubelerinden yasal süresinde alınmayan veya unutulan eşyalar, prosedür gereği dönem dönem satışa çıkarıldığı öğrenildi.

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