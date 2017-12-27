(Görüntülü Haber) 1 yılda bitirilmesi planlanan gölet 4,5 yılda tamamlanamadı

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Sarıçam Mahallesi\'nde, 2013 yılının Haziran ayında yapımına başlanan ve 1 yılda bitirileceği açıklanan Gevenlik Göleti, aradan 4,5 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı. Duruma tepki gösteren köylüler, zeytinlerin sulanamadığını belirterek, zararlarının büyük olduğunu söyledi.



Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Sarıçam Mahallesi\'ndeki 216 bin metrekarelik alan üzerinde, 301 metre uzunluğunda, 1 milyon 780 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Gevenlik Göleti için 2013 yılının Haziran ayında çalışma başlatıldı. İhaleyi alan firmanın iflas etmesiyle 227 hektarlık tarım alanını sulayacak gölet inşaatı bitirilemedi. 2014 yılının Haziran ayında su tutması planlanan gölet için geçen şubat ayında bir kez daha ihaleye çıkıldı. Bu kez de ihaleyi alan firma, ödenek yetersizliği nedeniyle çalışmalara başlamadı. Bu durum, tarım arazilerini sulayamayan köylülerin tepkisine neden oldu.



Sarıçam Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, köylülerle birlikte göletin yapıldığı alana gidip, son duruma baktı. Kabaklıoğlu, \"Göletin yapılacağı alanda yaklaşık 500 dekar yer istimlak edildi. Her yer zeytinlikti. 2014 yılında bitmesi gereken gölet inşaatında yüklenici firma iflas etti. O yıldan itibaren bir çivi çakılmadı. Bu gölete, \'Bitti\' diyorlar. Neresi bitmiş, anlayabilmiş değiliz. Biz köylü olarak devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Gelsinler, baksınlar. Gölet bitmediği için büyük sıkıntı yaşıyoruz. 2013 yılında inşaat başladığında ovada, tarlaları sulayacak borular için kazı yapıldı; ancak bu şekilde kazılı kaldı. Vatandaş tarlasına giremiyor. Vatandaşın biri geldi, \'Sen nasıl muhtarsın?\' deyip, darbederek, sinirini benden çıkardı. Vatandaşa da suç bulmuyorum. Borular da ziyan oldu, devletin parası boşuna gitti. Kimse gelip, derdimizi dinlemiyor. Yüklenici firmayı, müteahhiti arıyoruz; telefonlara cevap vermiyor\" diye konuştu.



\'İNŞAATTA KİMSE ÇALIŞMIYOR\'



İkinci ihalenin de yapıldığını belirterek, henüz kimsenin çalışmaya başlamadığına dikkat çeken Kabaklıoğlu, \"İlk ihalenin bedeli 4 milyon 260 bin, ikinci ihalenin bedeli de 2 milyon 229 milyon lira. İkinci ihalenin bitiş tarihi, Şubat 2018. Yani 2 ay kaldı. Kış ayları, burada sert geçiyor. Su tutulması halinde zeytinlerimizi sulayabileceğiz\" dedi.



\'10 LİRALIK ZEYTİNİ 3 LİRAYA SATABİLİYORUZ\'



Bahçelerini ve tarlalarını sulayamadıkları için ürünlerinden tam verim alamadıklarını vurgulayan Kabaklıoğlu, \"10 liraya satabileceğimiz zeytini sulanmadığı için 3 liraya satabiliyoruz. Kalite düşüyor\" diye konuştu.



Sarıçam Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Abdülkerim Sarıçam da gölet bitirilmediği için mağdur olduklarını belirterek, \"Zeytinler sulanamıyor. Zararımız büyük. \'Su\' diye yalvarıyoruz. \'Temeli atıldı, inşaatta 130 kişi çalışıyor\' dediler; ama ne çalışan var ne de bir yudum su. Bir an önce göletin yapılmasını ve arazilerimize su verilmesini istiyoruz\" dedi.



