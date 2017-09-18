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(Görüntülü Haber) 1 yaşındaki Mercan, 3'üncü kattan düşerek yaralandı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus İlçesi'nde 1 yaşındaki Mercan Çetintürk, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandı

18 Eylül 2017 22:37

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Ulus İlçesi\'nde 1 yaşındaki Mercan Çetintürk, 3\'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaralandı. Olay, saat 17.30 sıralarında Kaldırım Mahallesi Hürriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Anne ve babası işte olduğu için anneannesi Mücella Demir\'in baktığı Mercan Çetintürk, iddiaya göre anneannesinin tuvalette olduğu sırada pencerenin önündeki koltuğa çıktı. Çetintürk, koltuktan açık olan pencereye çıkıp beton zemine düştü. Komşularının haber vermesiyle gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan Çetintürk\'ü ambulansla Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Çetintürk\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, Çetintürk\'ün düştüğü yeri güvenlik şeridi içine alarak soruşturma başlattı.

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